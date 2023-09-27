Ondan daha iyisi yok! Mauro Icardi Haaland ve Mbappe'yi bile geride bıraktı

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Gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi dünya yıldızlarını geride bıraktı.

24 MAÇTA 25 GOL ATTI

30 yaşındaki yıldız futbolcu, 2023 takvim yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Icardi, bu süreçte çıktığı 24 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.

EN YAKIN RAKİBİ HARY KANE

Arjantinli yıldızı takip eden en yakın futbolcu ise 27 maçta 24 golle Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Hary Kane oldu.

İşte Icardi ve Kane'yi takip eden isimler;