Ondan daha iyisi yok! Mauro Icardi Haaland ve Mbappe'yi bile geride bıraktı - Son Dakika

Ondan daha iyisi yok! Mauro Icardi Haaland ve Mbappe'yi bile geride bıraktı

Son Güncelleme: 27.09.2023 00:55

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Icardi, 2023 yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Icardi'yi Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Victor Osimhen takip etti.

Gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi dünya yıldızlarını geride bıraktı.

24 MAÇTA 25 GOL ATTI

30 yaşındaki yıldız futbolcu, 2023 takvim yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Icardi, bu süreçte çıktığı 24 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.

EN YAKIN RAKİBİ HARY KANE

Arjantinli yıldızı takip eden en yakın futbolcu ise 27 maçta 24 golle Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Hary Kane oldu.

İşte Icardi ve Kane'yi takip eden isimler;

Haaland ve Mbappe'yi bile solladı! Dünyanın en iyisi Maoru Icardi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Erling Haaland, Kylian Mbappe, Mauro Icardi, Bayern Münih, Galatasaray, Harry Kane, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Ondan daha iyisi yok! Mauro Icardi Haaland ve Mbappe'yi bile geride bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Ondan daha iyisi yok! Mauro Icardi Haaland ve Mbappe'yi bile geride bıraktı
00:46 İstanbul'da streç filme sarılı halde yol kenarında bulunan cesedin sırrı çözüldü
00:07 Benzine 1 lira 94 kuruş indirim
00:06 Çılgın seri devam ediyor! Galatasaray tam 19 maçtır yenilgi yüzü görmüyor
23:26 Esenyurt'ta bir kişi boğazından bıçaklanarak yaşamını yitirdi
23:20 Ne diyeceği merak konusuydu! Okan Buruk'tan kaçan penaltıya ilk yorum
22:49 Galatasaray-İstanbulspor maçındaki boyanın sırrı çözüldü
22:29 Kanada'da Nazi üyesini kahraman ilan eden Parlamento Başkanı istifa etti
21:56 Karabağ bölgesindeki Hankendi kentinde gerçekleşen patlamada can kaybı 125'e çıktı
21:53 Son Dakika: Galatasaray, erteleme maçında İstanbulspor'u deplasmanda tek golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 01:19:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ondan daha iyisi yok! Mauro Icardi Haaland ve Mbappe'yi bile geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement