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15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davada dosyaların ayrılması talebine ret - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davada dosyaların ayrılması talebine ret

08.10.2021 17:46
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davada dosyaların ayrılması talebine ret

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı...

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davada, dosyaların ayrılması talepleri reddedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, celse arasında, Osman Kavala'nın aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı Gezi Parkı dava dosyası ile Çarşı grubu üyelerinin yargılandığı bu Gezi Parkı dava dosyasını birleştirdiği hatırlatıldı.

Söz alan sanıklardan Ayhan Güner'in avukatı Ali Rıza Dizdar, Çarşı davası olarak davadaki müvekkillerini savunduklarını belirterek, birleştirme kararının usule aykırı alındığını ve mahkeme eliyle "hülle" yapıldığını savundu. Dizdar, "Bizim dosyamızla birleşen dosya başka bir dosya. Biz şimdi o dosya içinde Çarşı'yı mı anlatacağız, onlar mı Çarşı'yı bize anlatacak? Bizim ne ilgimiz var? Çarşı her şeye karşı." dedi.

Sanıklardan Yusuf Demirci'nin avukatı Ömer Kavili de, yargılamada birden fazla usul hatası yapıldığını ve doğrudan doğruya siyasi müdahale olduğu izlenimi edindiklerini öne sürdü.

Kavili, bu davanın ortadan kaldırılmasını ve dosyaların ayrılmasını istedi.

Beyanda bulunan sanıklardan Cem Yakışkan'ın avukatı Ersan Şen ise şunları söyledi:

"Savunmayı dışlayarak sonucu zaten kararlaştırılmış birleştirmenin, bölge adliye ve Yargıtay 16. ceza Dairesi'nden 3 dosyanın, bir mahkemede, aralarında irtibat varmış gibi, aralarında esasen hukuki ve fiili irtibat olmadığı halde birleştirilip algı oluşturmak için bu yöntem tercih edilmiştir, kabul etmek mümkün değil. Biz avukatlar olarak bunun ne olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Bizim temsil ettiğimiz insanları alet edemezsiniz. Bizim müvekkillerimiz beraat etmiş insanlar."

Yargıtay'ın bozma kararıyla "subliminal mesaj" verdiğini ve davadaki tape delillerinin yasal olmadığını öne süren Şen, "Hata tekrarlanmasın. Usul esastan önce gelir. Düğmeyi yanlış iliklemeye devam ederseniz biz buradan adalet çıkaramayız. Sadece birilerinin amaçlarını elde etmeleri için vasıta oluruz ki buna sizin de izin vermeyeceğinizi düşünüyorum." diye konuştu. Şen de, dosyaların ayrılmasını ve dinleme tapelerinin dosyadan çıkarılmasını istedi.

Sanık Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar da, "Birleştirme kararı verildiği gibi yargılamanın her aşamasında ayrılma kararı da verilebilir." diyerek, bu dava dosyasının diğer dava dosyasından ayrılmasını talep etti.

Sanıklardan Numan Bülent Ergenç'in avukatı Yıldız İmrek de, müvekkilinin darbe teşebbüsüyle yargılandığını ancak burada bir başka hukuk darbesi yapıldığını iddia ederek, "Celse arasında birleştirme kararı verilemez. Bu karar ancak vicahi bir duruşmada verilebilir. Bu açıkça hukuka aykırı ve yargı darbesi niteliğinde bir karardır. Dönülmesi mümkündür. Yeniden ayrılma kararı verilmesi gerekir. Tersi durumda bu mahkemenin bir siyasi infaz mahkemesi olduğu tescillenmiş olacaktır." görüşünü savundu.

Ret kararından sonra duruşma salonundan ayrıldılar

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, ayrılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

Bu sırada oturduğu yerden bağıran bir sanık, "Biz tribüncüyüz. Bizim ne işimiz var burada. Bizi kimseye bağlamayın." diye bağıdı.

Verilen aranın ardından taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay ve istinaf bozma ilamlarının içeriği, bu mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş ve celse arasında muvafakat verilmiş olmasını dikkate alarak, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasının bu dosyadan ayrılmasına yönelik talebin bu aşamada reddine hükmetti. Heyet, bir sanık avukatının, heyetin çekilmesi talebine yönelik de ret kararı verdi.

Bu karara karşı konuşan avukat Ali Rıza Dizdar, "Yargılanacaksak ben de yargılanmak isterdim, ben de Çarşılıyım. Bu celse verdiğiniz kararları size atfediyoruz. Bu celse duruşmayı takip etmeyeceğiz. Müvekkillerimizden de izin aldık. Duruşmayı terk ediyoruz." dedi.

Avukat Ömer Kavili de, "Sizi protesto ediyoruz. Görmediğimiz belgelerden yargılamaya çalışıyorsunuz bizi." diyerek duruşma salonundan ayrıldı.

Bu tepkilerin ardından bazı sanık ve sanık avukatları da duruşma salonunu terk etti.

Duruşmada hazır bulunan sanıklara diyecekleri, isimlerinin alfabetik sırasına göre soruldu.

Söz alan bazı sanıklar, savunmalarını yaptı.

Duruşmada hazır bulunan ve söz alan diğer sanıklar ile avukatları, bir sonraki duruşmada savunma yapmak istediklerini söylediler.

SEGBİS'ten bağlanan Osman Kavala ise en son savunma yapan kişi oldu. Kavala, soruşturma, dava ve tutuklanma sürecini anlattı.

Kavala, Gezi'den önce de Gezi sırasında da, Çarşı davasında suçlananlarla tanışıklığı, irtibatı olmadığını belirterek, "Ben bugüne kadar hiçbir kitlesel eylemi organize etmedim ve hiçbir kitlesel eylem için de benden maddi destek talep edilmedi. Ancak, birçok gösteri ve yürüyüşe, orada bulunanlarla dayanışma içerisinde ve eşit konumda olarak katıldım. Bu eylemlerin amacı hükümeti devirmek değil, Irak'ta işgale karşı çıkma mitinglerinde olduğu gibi, aklın ve vicdanın sesini duyurmak, kamu çıkarına ve demokrasiye zarar verecek adımlar atmamaları için hükümetleri uyarmaktı." diye konuştu.

Kendisine yöneltilmiş olan 15 Temmuz darbe girişimine katılmak suçlamasının da daha sonra kurgulanmış olan casusluk suçlaması gibi "delilden tamamen yoksun" olduğunu savunan Kavala, "Umarım, davaların birleştirilmesi, Türk yargısının karşı karşıya olduğu tehditlerin daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Umarım ülkemizde bir daha böyle bir iddianame hazırlanmaz, böyle şey bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Darbe Girişimi, Osman Kavala, Gezi Parkı, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davada dosyaların ayrılması talebine ret - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davada dosyaların ayrılması talebine ret - Son Dakika
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