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17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika

17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı

11.10.2021 22:03

Kocaeli'de 2004 yılında 25 yaşındaki gencin kamyonet içerisinde defalarca bıçaklanıp öldürülerek, yanındaki para, çek ve senet dolu çantanın çalınmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de 2004 yılında 25 yaşındaki gencin kamyonet içerisinde defalarca bıçaklanıp öldürülerek, yanındaki para, çek ve senet dolu çantanın çalınmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Haziran 2004 yılında Kartepe ilçesi D-100 Karayolu alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışan Murat Özdemir (25), 10 Haziran'da gün boyu tahsilat yaptıktan sonra firmaya ait kamyonete binerek iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre ilerleyen Özdemir, kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından defalarca bıçaklanıp, boğazı kesilerek öldürüldü. Zanlılar, kamyonetteki içi para, çek ve senet dolu çantayı da alarak kayıplara karıştı.

Cinayet 17 yıl sonra çözüldü

Faili meçhul dosyaya düşen olay, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredildi. Geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, tavuk firmasındaki çalışanların ifadelerine başvurdu. Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, tavuk firmasının muhasebecisi M.Ş. (43) ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.F.'nin olaya karıştığını tespit etti. M.Ş.'nin 2004 yılında meydana gelen olaydan yaklaşık 6 ay sonra işinden ayrıldığı tespit edildi. 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, korona virüs hastası olduğu tespit edilen M.Ş. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde koruyucu tulum giydirilerek polis merkezine getirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.F., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben yapmadım, suçsuzum. Hiç boşuna beni çekmeyin, suçlu orada. Suçlu ben değil, M.Ş.'dir" dedi. Öte yandan M.Ş., Kocaeli Adliyesi'ne de tulumla gönderildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

(Cihan Atik - Fehime Kartal/İHA)

17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı
17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı
17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı
17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı
17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı

Kamyonet, Kocaeli, Haziran, Tavuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yıllık cinayetin katil zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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