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200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ - Son Dakika

200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ

14.10.2021 09:56
200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ

DİYARBAKIR'da 'Paranızı işleterek, size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim' diyerek saadet zinciri modeliyle esnaf, emniyet ve yargı mensubu ile birçok kamu çalışanının birikimlerini toplayıp 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kuyumcu 3 sanığın yargılandığı...

DİYARBAKIR'da 'Paranızı işleterek, size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim' diyerek saadet zinciri modeliyle esnaf, emniyet ve yargı mensubu ile birçok kamu çalışanının birikimlerini toplayıp 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kuyumcu 3 sanığın yargılandığı dava sürerken, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) müfettişleri, ikinci kez kente gelerek dosya üzerinde inceleme yaptı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf Ortaç, ağabeyi Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel, 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayınca dolandırıldıklarını anlayan 51 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.

'SANIKLARIN 350 YIL HAPSİ İSTENİYOR'

Topladıkları 200 milyon TL ile ortadan kaybolduktan bir süre sonra gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından yargılama süreci başladı. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden, 51 kişinin iddianamede mağdur olarak yer aldığı davada, sanıklar hakkında 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan sanıkların her mağdura karşı ayrı ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 350 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

'MAĞDURLARLA UZLAŞMAK İÇİN SERBEST BIRAKILDI, TEHDİT ETTİ'

Davanın ikinci duruşmasının ardından tutuklu sanıklardan Zülküf Ortaç, 22 Nisan 2021 tarihinde mahkemece serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarından Mahmut Eren, Ortaç'ın mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi için uzlaşma çalışması yapmak amacıyla serbest bırakıldığını belirterek, Zülküf Ortaç, mağduriyetlerin giderilmesi için mağdurlarla görüşüp uzlaşma çalışması yapmak için serbest bırakıldı. Ancak şu ana kadar hiçbir müvekkilimizin mağduriyeti giderilmedi. Aksine mağdurlar, mahkemede Ortaç tarafından tehdit edildiklerini belirtiler dedi.

HSK müfettişleri de ikinci kez Diyarbakır'a gelerek dosya üzerinde inceleme yaptı. Davanın 5'inci duruşması 24 Aralık'ta görülecek.

200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ
200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ
200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ
200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ

Hakimler Savcılar Kurulu, Türk Lirası, Diyarbakır, Kuyumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 200 MİLYONLUK KUYUMCU VURGUNUNDA HSK MÜFETTİŞLERİ İKİNCİ KEZ DOSYAYI İNCELEDİ - Son Dakika
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