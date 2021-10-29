29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'nın ilçelerinde kutlandı - Son Dakika

Kızılcahamam, Kahramankazan, Beypazarı, Gölbaşı ve Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.

Program, Kaymakam Can Aksoy, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

İlçe stadında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, şiirlerin okunması ve Kızılcahamam Anadolu Lisesi Bando Takımı'nın geçiş yürüyüşle sona erdi.

Kahramankazan

Tören, Milli Egemenlik Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokolün halkı ve öğrenceleri selamladığı programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Naci Ünlü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Beypazarın'nda

Kaymakam Oktay Erdoğan, Hanlarönü Meydanı'nda, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünün Türk milletinin yeniden dirilişinin yıl dönümü olduğunu söyledi.

İlçede, resmi binanalar ve sokaklar bayraklarla donatıldı.

Gölbaşı

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KaymakamTülay Baydar Bilgihan, programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitler ile gazileri rahmetle andı.

Etkinlik, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şiirlerin okuması oratoryo, halk oyunları ve seğmen gösterilerin ardından sonra erdi.

Çubuk

Çubuk Kaymakamlığındaki ilk törende Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Atatürk Caddesi'nde, Erkayıran ile Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın halkı ve öğrencileri selamlayarak bayramını kutlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Erkayıran, düşmanların tarih sahnesinden silmek istedikleri bu ulusun her zaman özgür ve bağımsız yaşadığını söyledi.

Daha sonra Çubuk Bekir Yılmaz Ortaokulu bünyesinde kurulan Kemanlı Mehter Orkestrası konser verdi.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.