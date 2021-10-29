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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 13:52
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Siirt'teki kutlamalar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun Valilik binası girişinde tebrikleri kabulüyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, milleti aynı coşku ve duygu ile tek vücut olarak birleştiren Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları, şehit ve gazileri rahmetle andıklarını söyledi.

Cumhuriyetin kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Tarihimiz engin devlet tecrübesi, hürriyet ve istiklaline olan tartışmasız hassasiyeti ve insanı merkeze alan medeniyet ufku ile bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir."

Tören, müzik dinletisi, halk oyunları ve tekvando gösterilerinin ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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