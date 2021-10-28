29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş'un yanı sıra bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, mesajında, cumhuriyetin ilanının 98'inci yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini milletçe hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Büyük bir medeniyet mirası üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin esaret altında yaşayan diğer milletlerin bağımsızlık mücadelelerinde yol gösterici olduğunu kaydeden Baruş, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıllık geçmişi, yokluklar içerisinde kurulan yeni bir devletin milletiyle yekvücut haline gelerek ekonomik ve sosyal alanda büyük başarılar elde etmesinin, bölgesinde ve dünyada bugün önemli bir güç haline gelmesinin özetidir. Bu güzel ülkenin, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve sevinçte bir olan fertleri olarak, cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek medeniyet yarışında ülkemizi daima en ön saflarda tutmak için yılmaksızın çalışmak cumhuriyeti ve bu cennet misali vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza ve gelecek nesillerimize olan borcumuzdur. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden şanlı gazilerimizi sonsuz şükran duygularımla ve rahmetle yad ediyor, saygıdeğer Malatya halkının ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Milletvekilleri

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen aziz Türk milletinin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı'nın her safhasının eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlandığını belirtti.

Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlar tarafından Türk milletinin geçmişine gururla, geleceğine güvenle bakmasını sağlayacak bir ülke ve cumhuriyetin armağan edildiğini ifade eden Çakır, "Aziz milletimiz, cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir. Milletimiz, yaşadığımız tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmıştır. Bizler de atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele, gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise cumhuriyetin kurulmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitleri saygı ve minnetle anarak, "Ülkemizin en anlamlı ve en özel günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Diğer açıklamalar

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de cumhuriyetin vatanını, bayrağını, milletini, bağımsızlık ve hürriyetini canından aziz bilmek olduğunu belirtti.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da 29 Ekim 1923 tarihinin çağ açıp kapatmaya mazhar olan bir milletin büyük fedakarlıklarla kazandığı milli mücadelesinin cumhuriyet ile taçlandırıldığı gün olduğunu vurguladı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için iş dünyası olarak ekonomiye yapacakları katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.