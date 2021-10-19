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40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ - Son Dakika

40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ

19.10.2021 17:15

ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamlığı tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla terörden temizlenen Cudi Dağı'na gezi düzenlendi.

ŞIRNAK'ın Silopi Kaymakamlığı tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla terörden temizlenen Cudi Dağı'na gezi düzenlendi. Kaymakam Can Kazım Kuruca, 'Bugün 40 muhtarımız ile beraber Cudi Dağı'na Sefine bölgesine çıktık. Sefine Hazreti Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yer, insanlığın yeniden yeşerdiği topraklar" dedi.

Silopi Kaymakamlık bahçesinde, Muhtarlar Günü nedeniyle yapılan törenin ardından, davetliler terörden temizlenen Cudi Dağı Sefine bölgesine çıktı. Etkinliğe Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Vedat Kılıç, İlçe Müftüsü Mehmet Sait Okumuş ve muhtarlar katıldı. Nuh'un gemisinin indiği yer olarak bilinen bölgede fotoğraf çektiren muhtarlar, burada namaz kılıp manzaranın keyfini sürdü. Kaymakam Can Kazım Kuruca muhtarlar ile selfi çektikten sonra görüntülü konuşma ile Vali Ali Hamza Pehlivan ile telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Görüntülü konuşmada Vali Pehlivan muhtarlarının gününü kutladı.

'40 YILDIR BURALARA ÇIKAMIYORDUK'

Yenişehir Mahalle Muhtarı Ahmet Arsu, 50 yıl önce göçer olarak bölgeye sürekli gidip geldiklerini belirterek, "Yaş itibari ile 40 yıla yakındır buraya çıkamıyorduk. Kaymakam ve valimizin nezdinde gerçekleşen bu gezide bu güzel bölgeyi tekrar gördüğümüz için mutlu olduk. Bizi buraya çağırdıkları için teşekkür ediyoruzö dedi. Cudi dağına çıkmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Esenli Mahalle Muhtarı Nihat Birlik, bölgede devam eden huzurun sürmesini istediğini söyledi.

'TERÖRLE MÜCADELE DEVAM ETSİN İSTİYORUZ'

Çalışkan beldesi muhtarlarından Lezgin Yağız, 'Bu dağlarda artık huzur var, güven var. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle devam etmesini istiyoruz. Artık bu terör, bu halkın yakasını bıraksın. Böyle huzur gelsin. Festivaller devam etsin. Huzur istiyoruz. Devletimizden tek isteğimiz terörle mücadelenin böyle devam etmesi. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

'İNSANLIĞIN YENİDEN YEŞERDİĞİ TOPRAKLAR'

Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Kaymakam Kuruca konuşmasının devamında ise şunları kaydetti:

'Bugün 40 muhtarımız ile beraber Cudi Dağı Sefine bölgesine çıktık. Sefine Hazreti Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu yer, insanlığın yeniden yeşerdiği topraklar. Burası binlerce yıldır insanlığa ev sahipliği yapmış. Yahudilerden, Hristiyanlara oradan biz Müslümanlara kadar gelen kadim topraklardır. Bu topraklar üzerinde maalesef hain terör örgütü nedeni ile yıllardır muhtarlarımız Silopili vatandaşlarımız, Şırnaklı vatandaşlarımız gelip ziyaret gerçekleştiremiyorlardı. Bu kutsal ziyarete gelemiyorlardı. Yapılan operasyonlarla Cudi Dağı artık terörden temizlendi. Cudi Dağı Sefine bölgesi Şırnaklılara, Silopililere bütün dünya insanlarına ev sahipliği yapacak şekilde ziyarete açık hale geldi . Bu Kutsal ziyarete bütün misafirlerimizi bekliyoruz. 3 Kadim dininde temsilcilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız gurur duyacağız."

Etkinlik, daha sonra Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu'nun evinde verilen yemek ile sona erdi.

40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ
40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ

Cudi Dağı, Silopi, Şırnak, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 40 MUHTAR İLE TERÖRDEN TEMİZLENEN CUDİ DAĞI'NA GEZİ - Son Dakika


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