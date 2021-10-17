Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin gala gecesi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin (Gastro Afyon 2021) gala gecesi düzenlendi.

Valilik, Belediye, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneğinin (AFPAD) iş birliğiyle organize edilen festivalin bir otelde düzenlenen gala gecesi, iklim değişikliğine ve gıda israfına dikkati çekmek amacıyla ormanı temsil eden kostüm giyen kadının yürüyüşüyle başladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, programda yaptığı konuşmada, gala gecesine katılanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'ın yöresel 600 çeşit lezzetinin bulunduğunu söyledi.

Kentin 740 bin nüfusa sahip olduğunu dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Ürettiği ürünlerle kendisine yeten ender şehirlerden birisiyiz. Mermerin başkentiyiz. 300'den fazla fabrikamız mermeri işleyerek yurt dışına ihraç etmektedir. Türkiye'de yumurta üretiminin fazla olduğu ve borsasıyla fiyatını belirleyen bir iliz. Termal turizmde de en çok yatak kapasitesine sahip şehiriz. 3 bin yıllık tarihiyle gizemli bir kentiz. Lidyalılar, Frigler, Hititler, Selçuklu ve Osmanlılara ev sahipliği yapmış bir iliz. Dolayısıyla geçmişten gelen bu lezzetlerimizle 31 Ekim 2019'da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındık. Bu güzelliklerimizi ön plana çıkaralım diye 14-17 Ekim'de 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'mizi gerçekleştirdik."

Zeybek, gelecek yıl etkinliği daha fazla katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"İşletmeler eleman arıyor, maalesef eleman yok"

TAFED Başkanı Zeki Açıköz de Türkiye'de bugün gastronomi dalında en çok konuşulan, en iyi yol alan ve festival yapan şehrin Afyonkarahisar olduğunu kaydetti.

Federasyonlarının Türkiye'de çok sayıda sosyal sorumluk projesi olduğunu belirten Açıköz, şöyle devam etti:

"Salgın sürecinde federasyonumuz çeşitli firmalar ve kuruluşların yardımıyla 100 binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye destek olmaya çalıştı. Devletimiz sonrasında kısa çalışma ödeneği sistemini hayata geçirdi. Bu beğenilir ya da beğenilmez ama çok güzel bir sistemdi. Fakat bu da mesleğimize inanılmaz sekte vurdu. Çünkü tembelliğe alıştık. Şimdi sektörün en büyük sıkıntısı ise enteresan. Şimdi işletmeler eleman arıyor, maalesef eleman yok. Sektörün ve mesleğin toparlanabilmesi için en az 2-3 yıl zamana ihtiyaç var."

Açıköz, Türkiye Aşçılar Milli Takımının 2018 ile 2021 arasında katıldığı yarışmalarda 17 altın, 14 gümüş ve 5 bronz madalya kazandığını sözlerine ekledi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile AFPAD Başkanı Hamza Kalkan da konuşma yaptı.

Daha sonra, TAFED Başkanı Açıköz, kendisine mesleği öğreten ustası 81 yaşındaki Mengenli Şerafettin Öztürk'ü, şef Mehmet Yalçınkaya ise Kalkan'ı şet kuşattı.

Desteklerinden dolayı Vali Çiçek, milletvekili Özkaya ve Belediye Başkanı Zeybek'e aşçı üniforması ve plaket verildi.

Gala gecesi, konser programının ardından sona erdi.

Programa, il protokolünün yanı sıra büyükelçiler, ünlü şefler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival Frig Vadisi gezisiyle sona erecek.