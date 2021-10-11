Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz"

11.10.2021 19:55

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de 8,5 milyon üniversite öğrencisi olan, tabiri caizse bir büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz"

YALOVA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye'de 8,5 milyon üniversite öğrencisi olan, tabiri caizse bir büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz" dedi.

Kurtulmuş, Yalova Üniversitesinin 2021-2022 akademik yılı açılış törenine katıldı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende açılış dersini veren Kurtulmuş, yeni öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Dünyadaki ülkelerdeki bütün kalkınmaların, gelişmelerin ana unsurlarından birisinin başarılı üniversiteler olduğunu anlatan Kurtulmuş, üniversiteleri sadece eğitim kurumu olarak görmenin eksik bir bakış açısı olduğunu söyledi. Üniversitelerin Türkiye'nin de gelişiminde büyük rol oynadığını kaydeden Kurtulmuş, "İnşallah bundan sonraki süreçlerde de çok daha güçlü bir şekilde ülkemizin ileriye doğru gitmesini sağlayacak üniversiteleri daha da güçlü hale getirmek için el birliğiyle gayret edeceğiz" diye konuştu.

Kurtulmuş, üniversite sayısının artmasının eğitim kalitesini düşüren bir husus olmadığını dile getirdi. Kurtulmuş, Türkiye'de üniversite sayısının 76'dan 207'ye çıktığını belirterek, "Ben de üniversitenin ne olduğunu bilen, bilimin ne olduğunu bilen birisi olarak özellikle bir zamanlar üniversitelerin bu kadar çok açılmasının eleştirilmesini hiç anlayamadığımı ifade etmek isterim. Türkiye'de bugün Allah'a çok şükür üniversiteye erişim bakımından öğrencilerimizin önünde büyük bir engel kalmamıştır. Her ilimizde bir üniversitenin varlığını, o ile değer kattığını biliyoruz. Türkiye'de 8,5 milyon üniversite öğrencisi olan, tabiri caizse bir büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz" dedi.

Kurtulmuş, yükseköğrenim öğrencisi sayısının son 10 yılda 2,5 kat arttığını kaydetti. Türkiye'de genel bütçede eğitime ayrılan payın birinci sırada olduğunu vurgu yapan Kurtulmuş, 2007 yılında 18-22 yaş arasındaki gençlerden sadece yüzde 21'nin üniversiteye giderken şimdi bu rakamın 2021 itibariyle yüzde 48'e çıktığına dikkati çekti. Kurtulmuş, kız çocuklarının üniversiteleşme oranlarının yüzde 15.7'den yüzde 46'ya yükseldiğini kaydetti.

138 bin öğretim üyesiyle ciddi bir öğretim üyesi ordusuna sahip olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu öğretim elemanlarının içinde yüzde 45.3'ünün de kadın öğretim üyesi elamanları olduğunu Türkiye'nin bir iftihar tablosu olarak ifade ediyorum. Ayrıca Türkiye'nin eğitimdeki önemli başarılarından birisi de uluslararası öğrenciler konusunda yapmış olduğu atılımlardır. Şu anda yaklaşık 230 bin uluslararası öğrenci Türkiye'nin üniversitelerinde okumaktadır. Bu sadece bazı öğrencilerin eğitim alması meselesi değildir. Afrika'dan Asya'ya Balkanlar'dan Kafkaslara kadar çok geniş bir coğrafyada Türkiye'nin dostları dediğimiz, büyük bir diasporada olmasının altyapısı da Türkiye'nin üniversitelerinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin kendi okullarında yaklaşık 53 bin engelli kardeşimiz, evladımızı, okutmakta, üniversiteleştirmekte olduğunun altını çizme isterim. Bütün bu gelişmeler inşallah daha da ileri gidecek. Altıncı 5 yıllık plan içine konulan planlardan birisi, önümüzdeki dönemde 3 Türk üniversitesinin dünyanın ilk 500 büyük üniversitesi içinde yer alması hedefidir."

FETÖ'nün üniversiteleri sadece kendi amaçlarına hizmet eden bir yapı oluşturmak için kullanmasının en iyi örneklerinden birisinin geçmişte Yalova Üniversite olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 15 Temmuzdan sonra üniversitelerin bu yapıdan arındırıldığının kaydetti.

Kurtulmuş'a Vali Muammer Erol ve Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci hediye takdim etti. Programa, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe belediye başkanlar, kurum müdürleri de katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz

Numan Kurtulmuş, Üniversite, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok 19:41 Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu 19:27 Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var 18:58 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 17:16 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı
Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak 15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor         
19:44
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız         
19:30
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti         
19:16
Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti         
18:56
Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti         
18:17
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi         
16:21
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 20:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Büyük üniversite ordusuna sahip olan bir ülkeyiz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement