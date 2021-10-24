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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması

24.10.2021 18:36
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir ülkenin en büyük yatırımlarının, yollar, köprüler, havaalanları, altyapı hizmetleri ancak en önemli yatırımının gençler olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir ülkenin en büyük yatırımlarının, yollar, köprüler, havaalanları, altyapı hizmetleri ancak en önemli yatırımının gençler olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısının ardından Tuşba Gençlik Merkezine geçti.

Merkezde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, spor, ahşap, seramik, kişisel gelişim, güzel sanatlar, müzik ve bilişim atölyelerini gezdi, müzik atölyesinde gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Daha sonra gençlerle bir araya gelen Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle bir arada olunca gençlerin ne düşündüğünü, ilgi alanlarının neler olduğunu, dünyaya ve Türkiye nasıl baktıklarını daha yakından gördüklerini söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Tüm yatırımımızı sizin için yapıyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, yükselmesi ancak çok kuvvetli bir gençlik kitlesinin olmasıyla meyvelenir. Bir ülkenin en büyük yatırımları, yolları, köprüleri, hanları, hamamları, havaalanları, altyapı yatırımlarıdır ancak en önemli yatırımı gençlerdir. Mevcut durumu alıp ileriye götürecek olan gençlerimizdir. Bunu önemsiyoruz. Bir ülkenin en büyük gücü gençlerdir. Sadece topu, tüfeği, kuvvetli ordusu, çok kuvvetli ekonomisi değil. Çok kuvvetli, idealist, vicdanı ve fikri hür, medeniyet değerleriyle barışık, ülkesini, vatanını seven, Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin yaşamış olduğu tecrübenin insanlık için ne kadar önemli olduğunun farkında olan, Anadolu irfanı dediğimiz Anadolu'ya yürekten bağlı, sağlam gençlerin yetişmesi Türkiye'nin en büyük gücüdür, teminatıdır."

Kurtulmuş, devlet ve hükümet olarak gençlerin imkanlarını artırmaya çalıştıklarını, daha güzel ortamda yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Bilim geniş bir deryadır"

Konuşmasında ilim, irfan, hikmet konularının öneminden bahseden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bilim geniş bir deryadır. Fakat bilmek tek başına yetmez. Mesela şu an bilgi çağıdır. Elimizdeki telefonla 2 dakika içinde dünyanın neresinde hangi bilgi üretildiyse, kim ne konuştuysa onların hepsine ulaşma imkanımız var. Mühim olan bilginin sadece kitabi olarak ya da karşımızdaki kütüphanelerde durması değildir. Bu bilgiden insanlığın hayrına olan sonuçların çıkarmak lazım. İnsanların tarihte ulaştığı en büyük bilgilerden biri atom çekirdeğinin bölünmesidir. Atom çekirdeğinin bölünmesinden siz eğer atom bombası üretirseniz bu hikmetli bir davranış olmaz. İnsanların herhangi bir şekilde bir füzeyi imal edecek bilgiye sahip olması büyük bir bilgidir. Bu bilgiyle kimyasal silahlar üreterek insanları öldürmek hikmetli bir davranış olmaz. Dolayısıyla bizim ilim sahibi, hikmet sahibi olmamız lazım. Yani öğrendiğimiz ilmi insanlığın hayrına çevirmemiz, insanlığının faydasına sunmamız gerekiyor."

Kurtulmuş'a AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu eşlik etti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Van'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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