ALANYA'DA 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 14 Suriyeli kaçak göçmenin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 14 kişinin deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, akşam saatlerinde Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 14 Suriyeli ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen H.A. (38), M.S. (29) ve İ.D.'yi (40) yakaladı. Yapılan aramalarda, 14 adet şambrel ve 2 adet pompa ele geçirildi. 14 Suriyeli de Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçak göçmenler ve şüpheliler de gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve İ.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.