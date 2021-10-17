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Alaplı'da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi - Son Dakika

Alaplı'da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi

17.10.2021 13:04
Alaplı'da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 kişi, yediği mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 kişi, yediği mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Ortacı köyünde ikamet eden Ahmet A. (66) ve eşi Fatma A. (67), ormanlık alandan topladığı mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra bulantı ve kusma belirtileri üzerine rahatsızlanan Ahmet A. ve eşi Fatma A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Ahmet A. ile eşi Fatma A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alaplı'da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alaplı'da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi - Son Dakika
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