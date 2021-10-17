Alaplı'da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 kişi, yediği mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesine bağlı Ortacı köyünde ikamet eden Ahmet A. (66) ve eşi Fatma A. (67), ormanlık alandan topladığı mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra bulantı ve kusma belirtileri üzerine rahatsızlanan Ahmet A. ve eşi Fatma A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Ahmet A. ile eşi Fatma A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK