Almanya'da aralık başında yeni hükûmetin kurulması hedefleniyor - Son Dakika

Almanya'da aralık başında yeni hükûmetin kurulması hedefleniyor

Almanya'da koalisyon görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) aralık ayı başında yeni hükümeti kurmayı hedefliyor.

Almanya'da koalisyon görüşmelerini sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) aralık ayı başında yeni hükümeti kurmayı hedefliyor. FDP Genel Sekreteri Volker Wissing koalisyon müzakereleri öncesi yaptığı açıklamada, koalisyon sözleşmesinin kasım sonuna kadar sunulması, yeni hükümetin 6 Aralık'ta kurulması gerektiğini söyledi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil çalışma gruplarının gelecek hafta çarşamba günü çalışmalarına başlayacağını ifade etti. Klingbeil, bu grupların daha sonra ana müzakere gruplarına gidecek maddeleri 10 Kasım'a kadar belirlemesi gerektiğini bildirdi. Toplam 22 çalışma grubu, bir koalisyon sözleşmesinin ayrıntılarını müzakere edecek. Koalisyon müzakerelerinde partiler arasında vergi ve mali politikalar ile iklim korunması politikalarındaki farklılıklar ön plana çıkıyor. Yeni hükümetin kurulması durumunda 16 yıllık Angela Merkel iktidarı da son bulmuş olacak.

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