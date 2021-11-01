Almanya'ya İşgücü Göçünün 60. Yılı Etkinlikleri başladı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Almanya Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü iş birliğiyle düzenlediği "Almanya'ya İşgücü Göçünün 60. Yılı Etkinlikleri" Cemal Reşit Rey Konser Salonunda başladı.

Programın açılış bölümünde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye ve Almanya arasında 60 yıl önce imzalanan anlaşma ile birçok vatandaşın "umut yolculuğuna" çıktığını belirtti.

60 yıldır devam eden yolculuğun, Türkiye ile Almanya arasında çok kıymetli bir köprü ve bağ oluşturduğunu vurgulayan İmamoğlu, bunun hem Alman hem de Türk toplumunda değişimlere yol açtığını söyledi.

Şu anda da dünyanın her yerinde göçlerin yaşandığına dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul'da da 2,5 milyon sığınmacı ve mültecinin bulunduğunu aktararak göçün nedenleri üzerine çalışılması gerektiğini kaydetti.

Açılışta, Almanya Federal Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı Prof. Dr. Rita Süssmuth, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Henning Georg Simon, Goethe Enstitüsü Güneydoğu Avrupa Direktörü Angela Kaya ve İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İBB tarafından yayınlanan 23 yazarlı, " Misafir, Göçmen, Yerli: Almanya'ya İşgücü Göçünün 60'ıncı yılı" adlı kitabı tanıtımını gerçekleştirildi.

Göçle ilgili ilk araştırmayı yapan 100 yaşındaki Unat'a ödül

Kitabın yazarlarından, 100 yaşındaki sosyolog Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a, 60. yıl özel ödülü, İmamoğlu, Simon ve Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht tarafından verildi.

Almanya'ya göçle ilgili ilk araştırmayı 60 yıl önce kendisinin yaptığını belirten Prof. Unat, yurt dışında yaşayan genç kuşağın Türkiye'yi tanımaları için burs verilmesini talep etti.

"Almanya'ya İşgücü Göçünün 60. Yılı Etkinlikleri" 5 Kasım tarihine kadar sinema gösterimleri, konserler ve sergilerle devam edecek.