Üye Girişi
Amatör sporun kurmayları Bornova'da buluştu - Son Dakika

Amatör sporun kurmayları Bornova'da buluştu

22.10.2021 16:56
Amatör sporun kurmayları Bornova'da buluştu

İzmir spor camiasının kurmayları 51 spor kulübüne ev sahipliği yapan Bornova'da düzenlenen dayanışma toplantısında bir araya geldi.

İzmir'de en çok amatör spor kulübünün bulunduğu ilçe olan Bornova'da, kulüp yöneticileri ve spor camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un da katılımıyla dayanışma toplantısı düzenlendi. Etkinlikte Başkan İduğ'a amatör spora desteklerinden dolayı teşekkür plaketi ve milli takım forması takdim edildi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Efkan Muhtar, Genel Sekreter Ali Alanç, Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz ve amatör spora katkılarıyla tanınan iş insanı Hakan Beşyıldız'ın yanı sıra çok sayıda kulüp yöneticisi katıldı. Göreve başladığı günden bu yana amatör spora ve sporculara destekleri nedeniyle teşekkür plaketi ve milli takım forması takdim edilen Başkan İduğ, "Görev süremiz boyunca tesislerimizi yenileyecek, fiziki yatırımlara devam edeceğiz. Altyapı ve tesisleşmeyle ilgili üzerimize düşeni yaparak 'Sporcu kenti Bornova' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Tüm zorluklara rağmen destek sürdü

2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle amatör seviyedeki müsabakalara ara verildiğini hatırlatan Başkan İduğ, "Bu dönemde boş durmadık. Yusuf Tırpancı Tesisleri'ni yeniledik. Tribünlerin üstünü kapattık ve soyunma odalarını elden geçirdik. Sporu yalnızca futboldan ibaret görmediğimiz için diğer branşları desteklemek üzere fiziki yatırımlara da devam ettik. Bu doğrultuda projelendirdiğimiz Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nu da kısa süre içerisinde geleceğin şampiyonlarının hizmetine sunacağız. Biz sporda yetiştirici konumunda olmak istiyoruz. Bu nedenle tesis konusunda atak yaptık. Bu anlayışlaÇamdibi'ne havuzdan sonra Cimnastik Salonu da kazandıracağız" diye konuştu.

"Sporda marka kent olacağız"

Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İduğ, hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla Bornova'yı sporda marka kent haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bütçeyi doğru kullanmak adına öncelik haritası çıkardıklarını ifade eden Başkan İduğ, "Bornova Şehir Stadı'nı yeniden düzenleyeceğiz. Pınarbaşı Halı Sahası'nın yanı sıra müsabaka yapmaya uygun olmayan halı sahaları restore edip kulüplerimizin hizmetine sunacağız. Bir Bornovalı ve eski bir sporcu olarak kentin ihtiyaçlarını biliyorum. Ben kendi görev süremi değil, 30 yıl sonrasını düşünerek iş yapıyorum. Tesislerimizi restore etmeye, yeni tesisler inşa edip Bornovalıların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bornova'nın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkanlardan İduğ'a teşekkür

Toplantıda söz alan ASKF Başkanı Efkan Muhtar, Başkan İduğ'un Koronavirüs pandemisi ve ağır hasara yol açan 30 Ekim İzmir Depremi gibi birçok sorunla boğuşurken bir yandan da spora ve sporculara yönelik desteklerini sürdürdüğünü hatırlatırken, Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz 51 spor kulübü adına Başkan İduğ'a teşekkür etti.

Mustafa Yılmaz, Muhtar, Milli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Amatör sporun kurmayları Bornova'da buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı 16:58 Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular 16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar 16:39 Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar
Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı 16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı 15:56 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu 15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor 15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası 14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası

Son Dakika Haberleri
16:58 Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı
16:57 Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı
16:55 Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular
16:53 Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu
16:25 SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz hakkında açıklama yaptı: ABD hukukuna göre suçlu değildir
16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı
16:06 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
16:02 Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor
15:55 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı
15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı
Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş Arkadaş cinayeti zanlısından dikkat çeken paylaşım! Dakikalar önce fotoğraf atıp kardeşlik mesajı vermiş         
17:05
Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı Pucca lakaplı fenomen ve yazar attığı tweet sebebiyle 5 ay hapis cezası aldı         
16:57
Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu Ava giden balıkçıdan bir daha haber alınamadı! Ceset parçaları nehirdeki timsahın karnında bulundu         
16:53
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor         
16:03
Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti         
15:53
Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor         
15:32
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış         
14:57
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 17:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: Amatör sporun kurmayları Bornova'da buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement