Amatör sporun kurmayları Bornova'da buluştu - Son Dakika

İzmir'de en çok amatör spor kulübünün bulunduğu ilçe olan Bornova'da, kulüp yöneticileri ve spor camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un da katılımıyla dayanışma toplantısı düzenlendi. Etkinlikte Başkan İduğ'a amatör spora desteklerinden dolayı teşekkür plaketi ve milli takım forması takdim edildi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Efkan Muhtar, Genel Sekreter Ali Alanç, Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz ve amatör spora katkılarıyla tanınan iş insanı Hakan Beşyıldız'ın yanı sıra çok sayıda kulüp yöneticisi katıldı. Göreve başladığı günden bu yana amatör spora ve sporculara destekleri nedeniyle teşekkür plaketi ve milli takım forması takdim edilen Başkan İduğ, "Görev süremiz boyunca tesislerimizi yenileyecek, fiziki yatırımlara devam edeceğiz. Altyapı ve tesisleşmeyle ilgili üzerimize düşeni yaparak 'Sporcu kenti Bornova' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Tüm zorluklara rağmen destek sürdü

2020 yılında koronavirüs pandemisi nedeniyle amatör seviyedeki müsabakalara ara verildiğini hatırlatan Başkan İduğ, "Bu dönemde boş durmadık. Yusuf Tırpancı Tesisleri'ni yeniledik. Tribünlerin üstünü kapattık ve soyunma odalarını elden geçirdik. Sporu yalnızca futboldan ibaret görmediğimiz için diğer branşları desteklemek üzere fiziki yatırımlara da devam ettik. Bu doğrultuda projelendirdiğimiz Çamdibi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nu da kısa süre içerisinde geleceğin şampiyonlarının hizmetine sunacağız. Biz sporda yetiştirici konumunda olmak istiyoruz. Bu nedenle tesis konusunda atak yaptık. Bu anlayışlaÇamdibi'ne havuzdan sonra Cimnastik Salonu da kazandıracağız" diye konuştu.

"Sporda marka kent olacağız"

Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan İduğ, hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla Bornova'yı sporda marka kent haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bütçeyi doğru kullanmak adına öncelik haritası çıkardıklarını ifade eden Başkan İduğ, "Bornova Şehir Stadı'nı yeniden düzenleyeceğiz. Pınarbaşı Halı Sahası'nın yanı sıra müsabaka yapmaya uygun olmayan halı sahaları restore edip kulüplerimizin hizmetine sunacağız. Bir Bornovalı ve eski bir sporcu olarak kentin ihtiyaçlarını biliyorum. Ben kendi görev süremi değil, 30 yıl sonrasını düşünerek iş yapıyorum. Tesislerimizi restore etmeye, yeni tesisler inşa edip Bornovalıların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bornova'nın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkanlardan İduğ'a teşekkür

Toplantıda söz alan ASKF Başkanı Efkan Muhtar, Başkan İduğ'un Koronavirüs pandemisi ve ağır hasara yol açan 30 Ekim İzmir Depremi gibi birçok sorunla boğuşurken bir yandan da spora ve sporculara yönelik desteklerini sürdürdüğünü hatırlatırken, Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz 51 spor kulübü adına Başkan İduğ'a teşekkür etti.