"Anadolu Leoparı", 9. Boğaziçi Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu - Son Dakika

Emre Kayiş'in yönettiği, 9. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Yarışması" kapsamında yarışan "Anadolu Leoparı", Atlas 1948 Sineması'nda festival izleyicisiyle buluştu.

Filmin ekibinden yönetmen Emre Kayiş, oyunculardan Uğur Polat ve İpek Türktan, yapımcı Olena Yershova Yıldız ve yetkili yapımcı Büke Akşehirli, gösterim sonrası düzenlenen söyleşiye katıldı.

Sinema eleştirmeni Gökşen Aydemir'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Emre Kayiş, 2015 yılından beri filmin üzerinde çalıştıklarını belirtti.

İki buçuk yıllık bir senaryo sürecinin ardından filmin finans kısmını hallettiklerini belirten Kayiş, pandemiden önce çekimlerin tamamlandığını söyledi.

Mekan olarak neden Ankara'yı seçtiklerine dair ise Kayiş, Ankara'yı iyi tanıdığını ve şehrin, filmdeki karakterler gibi tam olmamış, yarım kalmış bir atmosferi olduğu değerlendirmesini yaptı.

Filmdeki mekanları seçerken, hikayeye uyacak Kafkaesk bir atmosfer kurmak istediğine işaret eden Emre Kayiş, mekan seçimlerinin kendisi için ayrı bir serüven olduğunu, bir mekana ısınamadığında orada çalışmanın mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Oyuncu Uğur Polat da projeyi teklif etmesine ilişkin, "Hikaye ve karakterin içinde bulunduğu eylemsizlik çok etkiledi beni. Ben de bir Ankaralıyım ve çocukluğum orada geçti. Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi lokasyonu benim için çok özel yerlerdir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal Ev Sahipliği'nde Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "9. Boğaziçi Film Festivali", sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlamaya devam ediyor.

Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler, "www.bogazicifilmfestivali.com" internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.