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Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika

Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı

21.10.2021 12:41
Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Gülderen Yeşildağ (40) ile ilgili karar, Bursa...

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, anne ve babasına kötü davrandığını iddia ettiği kardeşi Hasan Ali Yeşildağ'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Gülderen Yeşildağ (40) ile ilgili karar, Bursa Bölge Adliyesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı. Bursa'daki kadın platformu üyelerinin Gülderen Yeşildağ'a destek vermek için cumartesi günü yürüyüş yapacakları duyuruldu.

Olay, geçen yıl eylül ayında Gemlik'in Cihatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ali Yeşildağ, annesi Fatma Yeşildağ'ı (70) evde, odaya kilitleyip, dövdü. Fatma Yeşildağ, ilçe merkezinde yaşayan kızı Gülderen'i arayıp, durumu bildirdi. Gülderen Yeşildağ, babası Nazım Yeşildağ (75) ile birlikte mahalleye gitti. Gülderen Yeşildağ ve babası evin önüne geldiğinde, Hasan Ali Yeşildağ'ın saldırısına uğradı. Baba ve kızı, mahalledeki diğer evlerine sığındı, Hasan Ali Yeşildağ da kapıya dayandı. İkinci kata çıkan Gülderen Yeşildağ, kapıyı zorlayan kardeşi Hasan Ali Gülderen'e evde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Ali Yeşildağ, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Gülderen Yeşildağ tutuklandı.

Hakkında 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Gülderen Yeşildağ, karar duruşmasında yaptığı savunmada, "Kasten öldürmedim. Korkuyla davrandım. Bizim evlerimiz bile artık güvenli değildi. Babam, annem, ben güvende olmak için dağlara çıktığımız oluyordu. Kazayla oldu"  dedi. Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Yeşildağ'a 17 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bursa Barosuna kayıtlı sanık avukatı Mustafa Ercan Tuncel, 10 Haziran 2021 tarihinde  yerel Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis kararı ile ilgili Bursa Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne başvurdu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'  yerel mahkemenin verdiği kararı onayarak Gülderen Yeşildağ'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Avukatı Mustafa Ercan Tuncel, verilen kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını söylerken Bursa'daki kadın platformu üyeleri, cumartesi günü, Gülderen Yeşildağ'a destek vermek için yürüyüş yapacaklarını belirtti.


Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı
Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı
Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı
Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı
Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı
Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı

Ali Yeşildağ, Ceza Dairesi, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne ve babasını döven kardeşini öldüren Gülderen'e verilen 17,5 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika
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