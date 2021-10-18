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ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ - Son Dakika

ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ

18.10.2021 14:56

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Antalya Kitap Fuarı üçüncü gününde de ziyaret akınına uğradı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11'inci Antalya Kitap Fuarı üçüncü gününde de ziyaret akınına uğradı. Pazar gününü fırsat bilen okurlar başta Başkan Muhittin Böcek olmak üzere Can Yılmaz, Zafer Algöz gibi sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatarak sohbet etme şansı buldu.

'Gelecek bilgi ile yeşerecek' mottosuyla 15 Ekim'de misafirlerine kapılarını açan Antalya Kitap Fuarı okuyucuların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Vatandaşlar Pazar gününü fırsat bilerek sevdikleri yazarları görebilme ve sohbet etme fırsatı buldu. Fuarın 3'üncü gününde Barış Doster, Ali Türkşen, Aslıhan Güngör, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Murat Çelik, gibi ünlü yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gün boyu 'Ben bu şehre aşığım' isimli kitabını imzaladı. Fuarda okurlarıyla bir araya gelen Astrolog Nurgül Düzenli ise 'Astroloji halkında bilinmesi gerekenler' konulu söyleşi de Antalyalılarla bir araya geldi.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

11'inci Antalya Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla bir araya gelerek imza etkinliği ve ardından söyleşi gerçekleştiren Astrolog Nurgül Düzenli kente kitap fuarını kazandırdığı için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek söyleşine başladı. Düzenli, 11. Antalya Kitap Fuarı'nda okuyucularımla buluşmaktan çok mutluyum. Muhittin Böcek'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Astroloji son yıllarda artık hak ettiği değeri görmeye başladı. Astroloji bir fal değildir. Gökyüzü, gezegen hareketleriyle, bir doğum haritasıyla incelediğimiz gezegen geçişlerini anlatır dedi.

24 EKİM'E KADAR AÇIK

Kitap Fuarı'nı ziyaret eden her yaştan Antalyalı gün boyu yayınevi stantlarını gezerek severek okudukları yazarların kitaplarını aldı. Çocuklar ve gençler ise ağırlıklı olarak okul derslerine yardımcı olacak kaynak ve test kitaplarına ilgi gösterdi. 234 yayınevi ve 206 yazarın katılacağı 11. Antalya Kitap Fuarı 24 Ekim'e tarihine kadar açık kalacak. Fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ
ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ
ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ
ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ
ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANTALYA KİTAP FUARI'A YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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