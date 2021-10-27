ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI - Son Dakika

Antalya Turizm Fuarı (ATF) ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde açıldı. 2 gün sürecek fuara, 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisinin katılımı bekleniyor. Vali Ersin Yazıcı, fuarın Antalya'ya çok yakıştığını söyledi.

Antalya Turizm Fuarı (AFT21), ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde protokolun katıldığı törenle açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson'un yarı sıra turizmciler ve yurt dışından gelen sektör temsilcileri katıldı.

YEREL YÖNETİMDEN DESTEK

20 ülkeden 2 bin seyahat acentesi ve turizm sektör profesyonelinin buluştuğu fuarın açılışında konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm fuarının Antalya'ya çok yakıştığını söyledi. Vali Yazıcı, "Antalya Turizm Fuarı her gün daha çok gelişerek ve büyüyerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Biz de yerel yönetimler olarak tümüyle destek veriyoruz" dedi.

BÖLGEDE 700 BİN YATAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek ise 700 bin yatak kapasiteli Antalya'da turizm sektörü ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, "Onları desteklemeye devam edeceğiz. Antalya turizmi sadece deniz, kum ve güneşten oluşmuyor. Biz kültürü, maviyi, yeşili yaşatacak projelere imza atıyoruz" diye konuştu.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise "Güvenli turizm için herkesi Kuzey Kıbrıs'a bekliyoruz" dedi.

ANİMATÖRLERLE FOTOĞRAF

Açılışın ardından fuar alanını gezen protokol mensupları, stadlardaki görevlilerden turizm sezonu ve rezervasyonlarla ilgili bilgi aldı. Fuara gelen yabancı turizmciler ise alanda kurulan Osmanlı köşesine yoğun ilgi gösterdi. Turistler, köşedeki taht ve Osmanlı askeri kostümü giymiş animatörlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Farklı turizm firmaları ve acentelerin stand kurarak otellerini ve alternatif turizm bölgelerini tanıttığı fuar, yarın sona erecek.