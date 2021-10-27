Üye Girişi
ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI - Son Dakika

ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI

27.10.2021 14:52

Antalya Turizm Fuarı (ATF) ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde açıldı.

Antalya Turizm Fuarı (ATF) ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde açıldı. 2 gün sürecek fuara, 20 ülkeden 2 bin acente yetkilisinin katılımı bekleniyor. Vali Ersin Yazıcı, fuarın Antalya'ya çok yakıştığını söyledi.

Antalya Turizm Fuarı (AFT21), ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde protokolun katıldığı törenle açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson'un yarı sıra turizmciler ve yurt dışından gelen sektör temsilcileri katıldı.

YEREL YÖNETİMDEN DESTEK

20 ülkeden 2 bin seyahat acentesi ve turizm sektör profesyonelinin buluştuğu fuarın açılışında konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm fuarının Antalya'ya çok yakıştığını söyledi. Vali Yazıcı, "Antalya Turizm Fuarı her gün daha çok gelişerek ve büyüyerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Biz de yerel yönetimler olarak tümüyle destek veriyoruz" dedi.

BÖLGEDE 700 BİN YATAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek ise 700 bin yatak kapasiteli Antalya'da turizm sektörü ile yakın temas halinde olduklarını belirterek, "Onları desteklemeye devam edeceğiz. Antalya turizmi sadece deniz, kum ve güneşten oluşmuyor. Biz kültürü, maviyi, yeşili yaşatacak projelere imza atıyoruz" diye konuştu.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise "Güvenli turizm için herkesi Kuzey Kıbrıs'a bekliyoruz" dedi.

ANİMATÖRLERLE FOTOĞRAF

Açılışın ardından fuar alanını gezen protokol mensupları, stadlardaki görevlilerden turizm sezonu ve rezervasyonlarla ilgili bilgi aldı. Fuara gelen yabancı turizmciler ise alanda kurulan Osmanlı köşesine yoğun ilgi gösterdi. Turistler, köşedeki taht ve Osmanlı askeri kostümü giymiş animatörlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Farklı turizm firmaları ve acentelerin stand kurarak otellerini ve alternatif turizm bölgelerini tanıttığı fuar, yarın sona erecek.

ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI
ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI
ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI
ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI

Ersin Yazıcı, Antalya, Kıbrıs, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız 14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi 13:46 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı 12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş 10:33 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş

Son Dakika Haberleri
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
14:24 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim
14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı
13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı
13:53 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı
13:45 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
13:25 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim         
14:49
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada         
13:34
Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler         
12:44
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 15:04:20. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA TURİZM FUARI AÇILDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement