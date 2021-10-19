Antalya Valisi Yazıcı, muhtarları kabul etti - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında muhtarları makamında kabul etti.

Yazıcı, makamında kabul ettiği, Muhtarlar Derneği Başkanı Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp'i ve dernek üyelerinden Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, Kepez Karşıyaka Muhtarı Recep Sabır, Döşemealtı Bahçeyaka Muhtarı Alkan Altun, Muratpaşa Yeşilova Ahmet Akçan ile bir süre görüştü.

Muhtarların seçilerek göreve geldiğini ve bu durumun büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın seçimiyle bu güzel göreve geliyorsunuz. Bu büyük bir şeref ve onurdur. Tabii bu onurlu ve şerefli görevin sorumlulukları var. Omuzlarınızda ciddi bir yük var. Toplumun her türlü derdiyle ilgilenen, ilgilenmesi gereken kişilersiniz. Görev yaptığınız mahallelerdeki ihtiyaç sahibinden tutun da yoldan, parktan ve mahallenin hangi ihtiyacı varsa bunlarla dertlenmek durumundasınız."

Daha sonra Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Yazıcı, kentte aşıların belli oranda tamamlandığını, ikinci aşı oranında yüzde 75 sınırını aştıklarını bildirdi.