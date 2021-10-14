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Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.10.2021 17:03
Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Çin ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Çin ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1016 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 261 bin 685'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 28 artışla 28 bin 201'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 193 bin 175'e çıktı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 619 artarak 1 milyon 713 bin 684'e, can kaybı sayısı 33 artışla 18 bin 69'a yükseldi.

Son bir günde 59 bin 837 kişiye virüs testi yapılırken 1214 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 381 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasındaki 31 idari bölgede, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 21 vaka tespit edildiğini, can kaybının görülmediğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan 36 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 91 bin 212'ye çıktı, 30 kişinin ise tedavi ve tıbbi kontrol süreci devam ediyor.

Çin ana karasında bugüne dek 96 bin 478 vaka görülürken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdare Bölgesinde ise son 24 saatte 1 yeni vakaya rastlandı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, vakanın yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 277 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti. Halen 93 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'nda ise son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 vakanın tespit edildiği, can kaybının olmadığı bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, yeni vakaların ABD, Filipinler, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'dan gelen yolcular olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'da bugüne kadar 16 bin 321 vaka tespit edildi, 846 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 15 bin 330 hasta iyileşirken 145'inin tedavisi sürüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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