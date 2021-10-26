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Atatürk'ün fotoğrafları Gaziemir'de - Son Dakika

Atatürk'ün fotoğrafları Gaziemir'de

26.10.2021 10:10
Atatürk'ün fotoğrafları Gaziemir'de

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği, koleksiyoner Hanri Benazus'un arşivindeki Atatürk fotoğraflarının yer aldığı Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'ndeki sergi, 11 Kasım'a kadar açık kalacak.

Cumhuriyetin ilanının 98. yılını bir hafta sürecek etkinliklerle kutlayan Gaziemir Belediyesi, bu kutlamalar kapsamında özel bir fotoğraf sergisi düzenliyor.Belediye, yazar ve koleksiyoner Hanri Benazus'un koleksiyonundaki Atatürk fotoğraflarını, Atatürk Fotoğrafları Sergisi'nde yurttaşlarla buluşturuyor. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'ndeki sergi 11 Kasım Perşembe gününe kadar açık kalacak. Sergi, 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Başkan Arda'dan davet

Atatürk Fotoğrafları Sergisi'ni ziyaret eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılı kutlamaları kapsamında özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Yazar ve koleksiyoner Hanri Benazus'un koleksiyonundaki birbirinden özel Atatürk fotoğraflarını, Atatürk Fotoğrafları Sergisi'nde yurttaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu özel sergide, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok fotoğrafını ilk kez gördüm. Hanri Benazus'a koleksiyonundaki fotoğrafları bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Herkesi sergimize davet ediyorum" diye konuştu.

Atatürk'ün fotoğrafları Gaziemir'de

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziemir Belediyesi, Naim Süleymanoğlu, Hanri Benazus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Atatürk'ün fotoğrafları Gaziemir'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün fotoğrafları Gaziemir'de - Son Dakika
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