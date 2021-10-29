AYDIN'DA '29 EKİM' COŞKUSU; 500 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜDÜLER - Son Dakika

AYDIN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katılan protokol ve binlerce vatandaş, 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde yürüdü.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci kuruluş yıldönümü kutlamaları Aydın'da da gün boyu devam etti. Kutlamalar kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi saat 18.00'da Cumhuriyet yürüyüşü organize etti. Cumhuriyet yürüyüşüne Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP önceki dönem Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP İl Başkanı Ali Çankır, ilçe belediye başkanları ve binlerce Aydınlı katıldı. 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşüne bazı vatandaşlar balkon, pencere ve araçlarından eşlik etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan, Zafer Meydanı, Gazi Bulvarı, Hükmet Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ile devam eden yürüyüş Atatürk Kent Meydanı'nda son buldu. Cumhuriyet yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.