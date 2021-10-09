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BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK - Son Dakika

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

09.10.2021 11:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, pandemiye rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye, pandemiye rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdi. Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk yedi ayında 1,7 milyon artış kaydettik. İhracatımız yıllık 210 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı" dedi. Konya Model Fabrika ve Konya Organize Sanayi Bölgesinin 5'inci Kısım Genişleme Alanı Altyapı Yatırımlarının açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Konya Sanayi Odası ve OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya Organize Sanayi Bölgemiz, 45 yılda 4 ayrı genişleme hamlesi yaparak 23 milyon metrekare ile Türkiye'nin 3'üncü büyük organize sanayi bölgesi haline geldi. Şu anda bölgemizde üretim yapan 654 fabrika, yaklaşık 50 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor ve 180'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yatırım ve üretim iştahımız son derece güçlü. Öyle ki; 7 milyon metrekareden oluşan 5. Kısım Genişleme Alanımızda ürettiğimiz 150 sanayi parselinin tahsisini pandemiye rağmen yoğun bir yatırımcı ilgisi ile tamamladık. Yatırımcılarımız şu anda deyim yerindeyse dört gözle 6. Kısım Genişleme Bölgemizin tahsise açılmasını bekliyor" dedi.

'İHRACATIMIZ REKORA İMZA ATTI'

İhracattaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, pandemiye rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla sağlıklı bir büyüme trendine girdi. Yapılan yatırımlarla 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyümeyle istihdamda da yılın ilk yedi ayında 1,7 milyon artış kaydettik. İhracatımız yıllık 210 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza attı. İşte bütün bu istatistikler işin görünen kısmıdır. Bütün bunların gerçekleşmesinin ardında zorlu çalışmalar, büyük emekler yatmaktadır. Konya ile beraber ülkemizin dört bir tarafında büyük fedakarlıklarla gerçekleştirilen yatırımlar yer almaktadır. Biz devlet olarak yatırımlara destek olmaya devam ediyoruz. Sanayicimizin, girişimcilerimizin, gençlerin önünü açmayı sürdürüyoruz. Sağ olsunlar onlar da Türkiye'nin dört bir tarafındaki eserleriyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında canla başla çalışıyorlar" diye konuştu.

'İŞVERENLERİMİZ, CİDDİ ZAMLAR YAPARAK ÇALIŞANLARIN HAKKINI VERMESİ LAZIM'

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarılardan bahsederken, sanayicilerimize bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bu sene sanayi sektörü ciddi bir gelir artışıyla karşı karşıya. Ama bizim yatırımlarımızı işletenler, bunların asıl sahipleri bizim çalışanlarımız, emekçilerimiz. İşte müteşebbislerimizin sağladığı bu refahın bir kısmını mutlaka çalışanlarıyla paylaşması grekiyor. Biz kamu tarafı olarak; gerek toplu iş sözleşmeleri, gerekse zamlarla çalışanlarımızın hakkını korumaya çalışıyoruz. Sanayici de müteşebbis de bu dönemde ciddi zamlar yaparak çalışanlarının hakkını vermesi lazım. Bu hem normal maaş için geçerli hem de asgari ücret için geçerli. Ben buradan işverenlerimize bu hatırlatmayı yapmış bulunayım. Koruyup kollamazsak fabrikalarımızda çalışacak insan bulamayız."

Görünt dökümü

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-Bakan Mustafa Varank'ın konuşması

-Açılış ve deylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA))

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BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK
BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK
BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK
BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

Mustafa Varank, İstihdam, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK - Son Dakika
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