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BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI - Son Dakika

BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

08.10.2021 11:32

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te güvenlik toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler Siirt Atatürk Havaalanı'ndaki karşılamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne geldi. Şeref defterini imzalayan Soylu, burada güvenlik toplantısına katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe kaymakamları, emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı güvenlik toplantısında, bölgede devam eden Eren operasyonlarıyla ilgili Bakan Soylu'ya brifing verildiği öğrenildi. Güvenlik toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

Süleyman Soylu, Jandarma, Siirt, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKANI SOYLU, SİİRT'TE GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI - Son Dakika
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