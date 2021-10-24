Bartın Üniversitesindeki 4. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği yarın başlıyor - Son Dakika

Bartın Üniversitesinde, Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenecek "4. Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği yarın başlayacak.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, AA muhabirine, üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" başta olmak üzere ülkenin gelişimine değer katacak projelerin etkinlik kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

En iyi projelere 20 bin lira üzerinde ödül verileceğini bildiren Uzun, etkinliğe, Türkiye'nin farklı illerinden lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra "Benim de bir fikrim var" diyen her kesimden yüzlerce başvuru yapıldığını aktardı.

Uzun, 14 ana temada verilen kategorilerde sunulan projelerin sektör temsilcilerinin dikkatini çekeceğini ve yüksek katma değerli ürünlere dönüşümünün gerçekleştirilebileceğini belirterek "Milli ve yerli teknoloji hamlesine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ya da diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlarla buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek etkinliğimiz yarın başlayacak ve 2 gün sürecek." dedi.

Etkinliğe değerli konukların katılacağını bilgisini paylaşan Prof. Dr. Uzun, şunları kaydetti:

"Bartın Valimiz Sinan Güner ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek katılımcılar arasında yer alıyor. ASELSAN, TPAO, TÜBİTAK gibi çok önemli kurumlarımızın yöneticilerinin sunumlarıyla katkı sunacağı etkinliğimizin başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılar için kendimizi yeniden keşfetme bağlamında ufuk açıcı olacağı kanaatindeyiz."