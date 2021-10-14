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Başkan Büyükakın: Birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve birlikte uyguluyoruz - Son Dakika

Başkan Büyükakın: Birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve birlikte uyguluyoruz

14.10.2021 11:03
Başkan Büyükakın: Birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve birlikte uyguluyoruz

STK'lar başta olmak üzere kanaat önderleriyle görüşmelerine aralıksız bir şekilde devam eden Başkan Büyükakın, "Bizler birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve birlikte uyguluyoruz. Buradaki en kritik kelime ve prensip kent ile birlikte hareket etmektir" dedi.

Her fırsatta Sivil Toplum Kuruluşlarıyla görüşmelerine önem veren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,son olarak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu ve yönetimini, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) Başkanı Levent Bahadır ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Kocaeli Otomobil Sporları Kulüp Başkanı Ceyhun Yalçın ile beraberindeki heyetleri makamında ayrı ayrı konuk etti. Kenti ortak akılla yönetmenin önemine değinilen görüşmelerde, şehirlerin gelişmesinde STK'ların önerilerinin gelecek açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, "Şunu her fırsatta dile getiriyorum. Bizler birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve birlikte uyguluyoruz. Buradaki en kritik kelime ve prensip kent ile birlikte hareket etmek. Bizim kırımızı çizgimiz ortak akıldır ve birlikte hareket etmektir" dedi.

"HER PROJEDE KARARLIYIZ VE ÇOK HEVESLİYİZ"

"Büyükşehir Belediyesi olarak irademizi ortaya koyduğumuz her projede kararlıyız ve çok hevesliyiz" diyerek konuklarına Kocaeli'ne kazandırdıkları eser ve hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, "Hemşerilerimize söz verdiğimiz her projeyi hayata geçirmek için yoğun bir mesai harcayarak hayata geçiriyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, çocuklarımızdan gençlerimize, kadınımızdan engellilerimize kadar her yaştan vatandaşımıza hizmet götürmenin çok büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu hizmetleri ortaya koyarken de iş dünyasından derneklere, vakıflardan kanaat önderlerimize kadar geniş bir kesimle istişare halindeyiz. Kocaeli'ni bu temeller üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"KENT GENELİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

"Hedefimiz, gayemiz ve derdimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir hazırlamak" diyerek konuklarıyla samimi diyaloglar kuran Başkan Büyükakın, "Kentin tamamında gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra çok yakından takip ettiğimiz projeler de var. Bakınız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımız sayesinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçelerimiz arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız. Bu kendi başına çok ama çok önemli bir projedir. Ulaşım noktasında hayata geçirdiğimiz diğer projelerle kent genelinde bu noktada önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

"BİZ BU KENTE AŞIĞIZ VE ÇOK SEVİYORUZ"

"Birbirinden değerli kanaat önderlerimiz ve esnaflarımızın tavsiyeleri ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretiyor, milletimizin çizdiği istikamette var gücümüzle çalışıyoruz" vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, "Bakınız tarım ve hayvancılıkta onlarca projeyi hayata geçirdik. Çiftçilerimize 2.5 milyon litre yakıt desteği verdik. Yeni bir müjdemizi de yakında açıklayacağız. Gençlerimize dönük önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Biz bu kente aşığız ve çok seviyoruz. İnsanımıza hizmet ederken, onların mutluluğuna şahit olurken, bizlerde mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde GEBZESEM diye adlandırdığımız çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Biz insanımıza, çocuklarımıza ve gençliğimize hizmet ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Büyükakın: Birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve birlikte uyguluyoruz

Marmara Belediyeler Birliği, Sivil Toplum Kuruluşları, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın: Birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve birlikte uyguluyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: Birlikte düşünüyor, birlikte çalışıyor ve birlikte uyguluyoruz - Son Dakika
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