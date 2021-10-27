Başkan Gürkan Pütürge Gündeğer Mahallesini ziyaret etti - Son Dakika

Birçok mahalleyi birbirine bağlayan grup yollarında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, "Pütürge ilçemizde ekiplerimiz tarafından 7 mahallemizi birbirine bağlayan 27 km grup yolunda çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Pütürge İlçesini ziyaretinde yapılan hizmet ve yatırımların hayırlar getirmesi temennisiyle kurban kesilerek karşılanan Başkan Gürkan, inceleme gezisinin ardından Gündeğer Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkanımız Ayrım Yapmadan Hizmet Yapıyor

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Gündeğer Mahalle Muhtarı Selahattin Yıldırım, "Bizim bölgemiz kırsal bölgedir. Hizmetler zor geliyor, zor ulaşıyor. Bu konuda büyük çaba gösteriliyor. Başkanımızın gerek ilimize, gerek ilçemize, gerekse mahallelerimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Asfaltı yapılan grup yolumuz daha önceden çok ihmal edildi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz şimdi yolumuz yenilendi. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımız insanlar arasında ayrım yapmıyor ve insanlar arasında çok güzel birliktelik sağlıyor. Bu konuda başkanımıza minnettarız" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ilçede ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Pütürge Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Aslan, Pütürge'de yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Başkanımız Pütürge İlçemize Güzel Hizmetler Getirdi

Pütürge ilçesine çok güzel hizmetler yapıldığını belirten AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Başkanımız üç yıl içerisinde Pütürge ilçemize güzel hizmetler getirdi. Hangi konuda kendisini ziyaret ettiysek bizleri geri çevirmedi. 7 mahallemizin kullandığı grup yolumuz yaklaşık 6 yıldır harabe halindeydi. 27 km asfalt çalışması yapıldı ve 13 km asfalt çalışması da program içerisinde. MASKİ Genel Müdürlüğünün de ilçemizde yaptığı önemli çalışmalar var. Yapılan çalışmalardan dolayı Pütürge halkı adına başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

7 Mahalleye Hizmet Veren Grup Yolundaki Çalışmalarımızı Tamamladık

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, "Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Pütürge ilçemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pütürge ilçemizde bu yıl içerisinde çeşitli asfalt sınıfları olmak üzere birinci kat, ikinci kat, bsk kaplama, yama onarım çalışmalarıyla birlikte 300 km'lik asfalt çalışması gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bölgede 7 mahallenin hizmet aldığı hatta Pazarcık Mahallelerinin mezralarının da hizmet aldığı yolda geçtiğimiz yıl başladığımız çalışmalarımız bu yıl için tamamlandı. Eksik kalan yerlerimizde ana yol üzerinde hizmet alan mahalle merkezlerimize inen yollarımızda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Pütürge ilçemizde kurduğumuz mobil asfalt plenti çalışmaya devam ediyor. Soğuk asfalt çalışmalarımıza mevsim şartları nedeniyle ara verdik. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlçelerimizdeki Çalışmalarımız Program Çerçevesinde Devam Ediyor

İlçelerdeki çalışmalarının devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışma programımız doğrultusunda ilçelerimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Depo ve bağlantı eksikliğimiz olan yerlerde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Kaptajlarımızda su azalması var. Bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Yaklaşık 30 milyon liralık sadece depoların yenilenmesi için ihale yapıyoruz. Kısa zamanda su ve kanalizasyonla ilgili kanalizasyonda da kot kurtaran bölgelerle alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Sorumluluğumuzun Bilincinde Hareket Ediyoruz

Mahalle sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Hemşerilerimizin bizlere vermiş olduğu değer ve kıymet üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Biz bunun bilincindeyiz.

şık Veysel, 'Bu âlemi yaratan bir, odur külli şeye kadir. Alevi Sünnilik nedir, menfaattir var varası. Yezid nedir ne kızılbaş. Değil miyiz hep bir gardaş. Bizi yakar bizim ataş, söndürmektir tek çaresi' diyor. Yunus Emre'de, 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz' diyor.

Bizim görevimiz hizmet etmektir. Millete hizmet edersen efendi olursun. Başka türlü efendi olmak mümkün değildir. Vatandaşlarımız bize minnet duyuyor, şükran duyuyor. Niye duyuyor? Hizmet ettik diye. Esasında biz vatandaşlarımıza minnet ve şükran duyuyoruz. Çünkü yaptığımız işlerin kadrini kıymetini biliyorlar. Biz yaptıklarımızın %1'ini anlatamıyoruz. Biz, bizim şemsiyemiz gökyüzüdür dedik. Perdesini kapatmayan, gözünü kapatmayan nasıl ki güneşin ısısından yararlanırsa bizim hizmetlerimizde aynı şekilde olacak. Adil olacağız, adaletli olacağız dedik. Herkesi bir göreceğiz. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü anlayışını içselleştirip memleketimizin insanına en güzel hizmeti yapmak durumundayız. Yöneticilikte bir işgalcilik vardır, birde fetihçilik vardır. Bir yönetici olarak aldığınız yeri geriye götürmüşseniz işgalcisinizdir. Biz, fetihçiliğe talibiz. Aldığımız yeri ileriye götürmek, yükseltmek, terakki ettirmek ve insanlara hizmet etmek çok daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Biz bu bilinç içerisindeyiz.

Şuanda Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye açık arayla bütçesi ne olursa olsun Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gidin belediyecilik hizmetleri nasıl oluyor öğrenin diye tesadüfen söylememiştir. Hemşehrilerimizin dualarının bizlerle olduğuna inanıyorum. Malatya huzur şehridir. Huzurun adı Malatya'dır, sevginin adı Malatya'dır. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi,bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Gündeğer olacağız, Pütürge olacağız, Malatya olacağız ve Türkiye olacağız. Bölgelerimizde yol bakımından, su ve kanalizasyon altyapı açısına ilgili arkadaşlarımız gece gündüz daha yoğun çalışma gösterecekler. Emin adımlarla Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Aktarla Mahalle Muhtarı Abdulvahap Özer Başkan Gürkan'a muhtarlar ve mahalleliler adına plaket takdim etti. Başkan Gürkan ayrıca Gündeğer mahallesinde bulunan Cemevini de ziyaret etti.