Başkentte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına anıt park açıldı - Son Dakika

Çankaya Belediyesi ve Türk Eczacıları Birliğince Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden eczacılar anısına park açılışı gerçekleştirildi.

Çankaya'nın Kızılırmak Mahallesi'ndeki Eczacılar Anıt Parkı'nın açılışına siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sağlık sektörü çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eczacılar adına park açmanın kendileri için büyük anlama geldiğini söyledi.

Parkın açılışına destek olan Birliğe teşekkür eden Taşdelen, "Bu parkın anlamı gerçekten çok önemli. 84 eczacımızı pandemi döneminde kaybettik. En zor şartlarda çalıştı eczacılarımız ve aramızdan ayrıldılar. Ama biz onları unutmadık ve unutturmamak adına işte bu parkta anıtlarımız üzerinde isimlerini yaşatacağız." dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da yaşamını yitiren meslektaşları için üzgün olduklarını, ancak onların adını yaşatacaklarını belirtti.

Eczacıların halkın ilaca ulaşması için mücadele eden sağlık neferleri olduğunu ifade eden Çolak, meslekdaşlarının salgın sürecinde mücadeleden vazgeçmediğini aktardı.

Protokol konuşmalarının ardından salgın nedeniyle hayatını kaybeden eczacıların yakınlarına plaket takdim edildi, anıtın açılışı yapıldı.