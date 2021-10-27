BEÜ'de 2021-2022 akademik yılı açılışı yapıldı - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi'nin (BEÜ) 2021-2022 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkezi derslikler konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 2007 yılında açılan üniversitenin 14 yıllık geçmişinin olduğunu söyledi.

Üniversiteler için bu sürenin oldukça kısa olduğunu belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu kısa sürede belli bir yere kadar gelmiş. Daha da ileri taşımaya çalışıyoruz. Bir kaç yıl içinde Türkiye'nin belli üniversiteleri arasında gireceğine inanıyoruz. Burayı büyütmek adına yeni alanlar ve yeni fakülteler açmak için çalışma yürütüyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi için şartlarımız uygun iki ay içinde açmayı düşünüyoruz. Tıp fakültesi benim için çok önemli. Sadece BEÜ için değil hastane olarak ta Bitlis'e hizmet verecektir. 500 akademik personelimiz mevcut. Bunu daha da artırmayı planlıyoruz. Bu yıl 3 bine yakın yeni öğrenci kayıt yaptı. 10 bin 500 öğrencimizi mevcuttur."

Tören, müzik şöleni ile sona erdi.