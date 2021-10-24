Bingöl'de düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Bingöl'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan sentetik sahada çocuk şenliği yapıldı, şenliğe Tunceli, Bitlis ve çevre ilçelerden çocuklar da katıldı.

Vali Yardımcısı Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenlikte çocukların güzel bir havada eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi.

Kaya, Bakanlığın çocuklara yönelik de hizmetleri olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda Bingöl olarak çevre illerimizle çocuklarımızın şenliğini tasarladık. Bugün Bitlis'ten, Tunceli'den ve çevre ilçelerimizden çocuklar da buraya geldi. Saat 17.00'ye kadar burada şenliğe, organizasyonlara katılacaklar, yemekler yiyecekler. İnşallah bu tür etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek ve geleceğimiz olan çocuklarımızı gülümsetecek günler yaşatacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da, şenliğin, okul destek programı kapsamında düzenlendiğini belirtti.

Polat, çocuklara "Bu program sadece sizin için düzenlendi, bol bol eğlenmeye çalışın." şeklinde seslendi ve şenliğin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Saat 17.00'ye kadar devam edecek şenlikte, animasyon ekibi gösterisi, yüz boyama, çizgi film karakterleri, sihirbaz, Hacivat-Karagöz ve judo gösterisi, uçurtma, çuval, halat çekme ve yumurta yarışması gibi etkinlikler yer alıyor.

Şenliğe katılan çocuklar şarkılar eşliğinde doyasıya eğleniyor.