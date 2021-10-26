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BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI

26.10.2021 17:14

BİTLİS Eren Üniversitesi'nden (BEÜ), 2020 ve 2021 yıllarında mezun olan 1972 öğrenci için, pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni, bugün gerçekleştirildi.

BİTLİS Eren Üniversitesi'nden (BEÜ), 2020 ve 2021 yıllarında mezun olan 1972 öğrenci için, pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni, bugün gerçekleştirildi. Önlemlerin titizlikle alındığı törende, mezunlar ve aileleri mutluluklarını paylaştı.

BEÜ'nün 2020-2021 yıllarında mezun ettiği bin 972 öğrenci için pandemi nedeniyle ertelenen mezuniyet töreni, bugün üniversite yerleşkesinde yapıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe kaymakamları, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve velilerin katıldığı törende, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

'NE YAPARSANIZ, EN İYİSİNİ YAPIN'

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, mezunlara bundan sonraki yaşamlarında başarılan dileyerek, "Eğitimlerimizi uzaktan eğitim metotlarıyla yaptık, hocalarımız öğrencilerini yetiştirmeye çalıştı. Bugün de bu şartlarda, Ekim ayında üniversite hocaları ve velilerle mezuniyet tertip edildi. Elbette daha önceki mezuniyetler gibi olsaydı keyifli olurdu.1990 yılında üniversite sınavına girdiğimde, Türkiye'de 29 üniversite vardı. Hukuk fakültesi sadece 7 tane vardı. Bugün Türkiye'de 200'de fazla üniversite ve hukuk fakülteleri var. Mezun olduğunuz zaman, artık hayatın gerçek yüzüyle karşı karşıya kalacaksınız. Elinizdeki diplomayla temsil ettiği mesleği icra edeceksiniz. Sizden ricam, ne iş yaparsanız, en iyisini yapın. Hiçbirimiz, çağrı merkezini aradığımızda işini iyi yapmayan bir çağrı merkezi memuruyla, hastaneye gittiğimizde ilgilenmeyen bir doktorla karşılaşmak istemeyiz. Onun için işinizi iyi yapın" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ, GİRİŞİMCİ RUHUNU HAREKETE GEÇİRSİN'

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise, geleceğin ve aydınlık yarınların mimarı gençleri mezun etmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Üniversitemizde, öğrencilerimizi; sosyalleşme bilinci, interaktif düşünme, vizyon kazanma, sorumluluk ve risk alabilme, liderlik gibi yetkinlikler kazandırmaya yönelik, öğrenci kulüpleriyle sosyal aktivite alanlarına da yönlendiriyoruz. Üniversitemiz, KOSGEB destekli TEKMER onayı alan 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu' bölgesindeki ilk ve tek yükseköğretim kurumu olmuştur. Bitlis TEKMER ile öğrencilerimizin; girişimci ruhunu harekete geçirdiği, kadim şehrimiz Bitlis ile bütünleştiği, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KOBİ'lerin isteklerine daha hızlı cevap verebildiği, fikrin ticarileştirilmesi aşamasında Üniversite-Sanayi iş birliğinin zirveye tırmandığı bir gelecek tasavvur ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere belgeleri ve plaketleri verilirken, 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olan 1972 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI

Eren Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ'NDE PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika
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