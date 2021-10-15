Burdur'da yıllar sonra bulunan bozkurt heykeli yerine yerleştirildi - Son Dakika

Burdur'da 1977'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki parktan kaldırılan ve daha sonra kaybolan bozkurt heykeli Valiliğe teslim edildi.

Vali Ali Arslantaş, Valilik önünde gazetecilere, kentte 1970'lerde Cumhuriyet'in kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bir kültür parkı kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Parkın içinde sergilenecek eserlerin belirlenmesi için 4 profesörün Türk tarihiyle ilgili çalışma yaptığını belirten Arslantaş, bunun sonucunda rölyefler ile Atatürk büstünün yaptırıldığını aktardı.

Arslantaş, bir süre sonra bozkurt heykelinin kaldırıldığına değinerek, "Heykel bir depoya konuluyor ve o günden sonra nerede olduğu hakkında çeşitli rivayetler oluşuyor. Geçtiğimiz ay buradaki eserler Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil edilerek kültür varlığı kabul edildi." ifadesini kullandı.

"Heykeli Ramazan Ayar bir hurdacıdan satın almış"

Tescilin ardından heykeli bulmaya çalıştıklarını anlatan Arslantaş, eserin MHP İl Başkanı Hikmet Ökte'nin desteğiyle bulunduğunu dile getirdi.

Arslantaş, bozkurt heykelinin 13 yıldır bir ailede olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Heykeli Ramazan Ayar bir hurdacıdan satın almış ve sahip çıkmış. Bugün de Ayar ailesi tescilli bir kültür varlığını müze müdürlüğümüze teslim ediyor. Valilik olarak heykeli asıl yeri olan Metehan heykelinin yanına yerleştireceğiz." dedi.

Ramazan Ayar'ın eşi Hacer Ayar da kocasının vefat ettiğini, eseri bugüne kadar muhafaza ettiklerini anlattı.

Ökte de heykelin yerinde korunacağını söyledi.

Vinç yardımıyla çekiciden indirilen bronz bozkurt heykeli, Valiliğin önüne konuldu.