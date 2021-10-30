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Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu - Son Dakika

Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

30.10.2021 07:52

Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusuBURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, birçok etkinlikle coşkuyla kutlandı.

Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, birçok etkinlikle coşkuyla kutlandı. Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşünün ardından binlerce vatandaş, Athena konseriyle coşarken, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da Zara, kendini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kestel'de sahne alan Gökhan Tepe ise sevilen şarkılarını Cumhuriyet Bayramı için seslendirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen 'Cumhuriyet Yürüyüşü' Fatih Sultan Mehmet Bulvarında gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, Hastane alanına geldi. Burada Cumhuriyet ateşini simgeleyen meşalenin yakılmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başkan Erdem, Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek dedi. Yoğun katılımın gözlendiği kutlamalarda coşku, Athena konseri ile doruğa ulaştı.

ZARA, TÜRKÜLERİYLE SEVENLERİNİ HAYRAN BIRAKTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde ise Türk Halk Müziği'nin önemli isimlerinden Zara, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sevenleriyle buluştu. Birbirinden güzel türküler seslendiren Zara, kendini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğe katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Zara, Başta Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin ruhu şad olsun. 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' demiş şair. Amin. Sevdiklerimizle huzur ve barış hakim olsun. İnşallah bütün dünyada hakim olsun dedi. Konserin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zara'ya çiçek takdim etti.

KESTEL'DE GÖKHAN TEPE COŞKUSU

Kestel'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 98. Yılı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Gökhan Tepe konser verdi. Yeni Mahalle Pazar Alanı'nda gerçekleşen konsere binlerce vatandaş katıldı. Sahneye çıkan Gökhan Tepe, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran hayranlarını coşturdu. Müzikseverler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Gökhan Tepe'nin şarkılarına eşlik ederek doyasına eğlendi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Tepe, konser alanını dolduran Kestellilere teşekkür etti.

Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu
Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu
Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu
Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

Gökhan Tepe, Cumhuriyet, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu - Son Dakika
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