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Bursa'nın 24 saat açık kütüphanesi sosyal yaşam merkezine dönüştü - Son Dakika

Bursa'nın 24 saat açık kütüphanesi sosyal yaşam merkezine dönüştü

27.10.2021 11:02
Bursa'nın 24 saat açık kütüphanesi sosyal yaşam merkezine dönüştü

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince şubat ayında hizmete açılan ve 9 ayda yaklaşık 92 bin ziyaretçiyi ağırlayan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, kitap kritikleri, fotoğrafçılık, psikoloji ve film okumaları ile kentin sosyal yaşam merkezi haline geldi.

Bursa'da, Yıldırım Belediyesince şubat ayında hizmete açılan ve 9 ayda yaklaşık 92 bin ziyaretçiyi ağırlayan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, kitap kritikleri, fotoğrafçılık, psikoloji ve film okumaları ile kentin sosyal yaşam merkezi haline geldi.

Yıldırım ilçesinde 1250 metrekarelik alanda kurulan ve 7 gün 24 saat hizmet veren 300 kişilik kütüphane, özel okuma alanları, atölyeleri, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı ve dinlenme odaları, kafeteryasıyla kitapseverlerin ve sınava hazırlanan öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Çay ve çorba ikramı ile sınırsız internet hizmetinin sunulduğu kütüphanede, araştırma yapmak isteyenler bilgisayarlardan yararlanabiliyor.

Açık raf sisteminin kullanıldığı, 22 bin esere sahip kütüphanede okuyucular, katalog taraması yaptıktan sonra makineden aldıkları fişte yazan bilgiye göre istedikleri kitabın bulunduğu rafa yönelerek esere ulaşıyor. Okuyucular, ücretsiz üye olduktan sonra 15 günlüğüne 3 kitap ödünç alabiliyor. İsteyen okuyucuya günlük 6 sayfa ücretsiz çıktı hizmeti veriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de uygulandığı kütüphanedeki dezenfekte kitap hizmetiyle, salgının temas yoluyla yayılımının önüne geçilmesi, vatandaşların tedirginlik duymadan eserlerden faydalanması hedefleniyor. Binanın düzenli dezenfeksiyonu da belediye ekiplerince yapılıyor.

Kütüphanede ayrıca ücretsiz fotoğrafçılık kursu, kitap kritik atölyesi, film okuma atölyesi ve yaratıcı yazarlık kursu gibi hizmetler de sunuluyor.

Kütüphane sorumlusu Fatma Aksu, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde kütüphaneyi açmalarına rağmen beklenenin üstünde ilgi gördüklerini söyledi.

"Modern kütüphanecilik anlayışıyla kurguladık"

Bu ilginin sebebini kütüphanenin sunduğu hizmetlere bağlayan Aksu, şöyle konuştu:

"Çünkü modern kütüphanecilik anlayışıyla kurguladık bu kütüphaneyi. Kütüphanemiz 22 bin esere sahip, çeşitli süreli yayınlarımız var. Bunun yanında teknik anlamda wi-fi hizmetimiz, kitapları dezenfekte eden cihazımız var. Her kullanıcının getirdiği kitabı dezenfekte ettikten sonra yerine bırakıyoruz. Bunun yanında 'Bursa Kitaplığı' kurduk. Bursa çok fazla göç alan bir şehir. Biz de Yıldırım ilçesi olarak çeşitli kültürlerden insanları misafir ediyoruz. Buraya gelen insanlara da Bursa kimliğini yaşatmamız noktasında Bursa kitaplığı ile hizmet veriyoruz."

Aksu, kütüphanede çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlediklerini belirterek, "Bu kütüphaneyi bir sosyal yaşam merkezi olarak kurguladık. Buraya gelen öğrenci günde iki defa çayını, çorbasını içiyor, internetini ve bilgisayarını kullanabiliyor, araştırma yapabiliyor, 6 sayfaya kadar ücretsiz çıktı alabiliyor. Kafeteryada dinlenebiliyor, konferans, toplantı salonlarımızda çeşitli eğitimlere katılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Genç ve dinamik bir kütüphane olduklarını, gençlerden gelen talepler doğrultusunda projeler geliştirdiklerini anlatan Aksu, şunları kaydetti:

"Beklenenin üstünde ilgi gördük. 7/24 noktasında endişeliydik ama okuyucularımız özellikle sınav dönemlerinde çok ilgi gösterdiler. Ayrıca aileler de çok ilgi gösteriyor. Kütüphanemiz ilçede tek kütüphane, o yüzden aileler çocuklarıyla buraya geliyor. Bu aya kadar 92 bine yakın kullanıcı misafir ettik, bunların çoğu gençti. Gençlerin bizden talebi sosyal aktiviteler. Bu talepler doğrultusunda kitap kritikleri yaptık, fotoğrafçılık kursu verdik, yaratıcı yazarlık kursumuz, psikoloji okumalarımız başlayacak, film okumalarımız devam ediyor."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'nın 24 saat açık kütüphanesi sosyal yaşam merkezine dönüştü - Son Dakika


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