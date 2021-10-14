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Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor

14.10.2021 09:24
Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Demirci ilçesine bağlı Talas Mahallesi'ne 1 adet hayvan içme suyu göleti yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yönelik projeleriyle her alanda çiftçinin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarından ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek hizmetlerine devam ediyor. Muhtar ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesi Talas Mahallesi'ne 1 adet hayvan içme suyu göleti yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Mahallede bulunan yaklaşık 2000 besi hayvanının yanında yaban hayvanlarının da faydalanacağı yeni HİS göleti yapım çalışmaları tamamlandı.

"Üreticiye desteğimiz sürecek"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Sera desteğinden arıcılığa, tarımsal sulama tesislerinden hayvan içme suyu göletlerine, fidan desteğinden tahmin istasyonlarına, süt üreticiliğinin desteklenmesinden damla sulama tesislerine kadar her alanda üreticilerimizin yanındayız. Hayvan içme suyu göleti yapımı da hayvancılığın yaygın olduğu ilçelerimizde tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Demirci ilçemiz Talas Mahallesi'nde yeni gölet yapım çalışmalarını tamamladık. Merada otlayan besi hayvanlarının ve yaban hayvanlarının özellikle yaz aylarında daha da ihtiyaç duyduğu temiz su kaynağını bu göletler vasıtasıyla sağlamış oluyoruz. Tarım şehri Manisa'mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek" dedi.

Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci, Manisa, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Demirci'de HİS Göleti yapımlarına devam ediyor - Son Dakika
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