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Çin Devlet Başkanı Şi, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü

08.10.2021 20:43
Çin Devlet Başkanı Şi, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni göreve başlayan Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni göreve başlayan Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi, yeni göreve başlayan Kişida'yı tebrik ederek, Çin ile Japonya arasındaki iyi komşuluk ilişkisinin önemine dikkati çekti.

İki ülke arasındaki güvene dayalı ikili ilişkilerin tüm Asya kıtasında ve dünyada barış ve istikrara katkı sağlayacağını vurgulayan Şi, "Umarım iki ülke ilişkilerinin temelini oluşturan ilham verici güdüyü yeniden yakalayıp, orta noktada buluşarak yeni ufuklar açabilir." ifadesini kullandı.

Kişida, 30 dakika süren görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong ve Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları sorunlarına yönelik ülkesinin görüşlerinin Şi'ye aktardığını söyledi.

Kişida, gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümüne erişecek iki ülkenin "yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkileri" için çalışılmasında mutabakata vardıklarını bildirdi.

Kyodo Ajansına göre görüşmede bölgesel ve uluslararası arenada ikili ilişkilerin, istikrarının önemini vurgulayan Kişida, Çin'in insan hakları ve hukukun üstünlüğü sahasındaki "kusurlarına yönelik söylenmesi gerekeni söyleyeceğini" kaydetti.

İki ülke lideri en son, Japonya'nın önceki Başbakanı Suga Yoşihide'nin göreve geldiği Eylül 2020'de telefonda görüşmüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Xi Jinping, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, Japonya Başbakanı Kişida ile telefonda görüştü - Son Dakika


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