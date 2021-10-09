Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve kurdele kesilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılışı ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı"nda konuştu. (3)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık üniversitelerimizde kapasite sorunu kalmadığı için tüm gücümüzü kalitenin yükseltilmesine vereceğimiz bir döneme girdik' - Son Dakika