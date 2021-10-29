29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı - Son Dakika

Sakarya, Düzce, Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Sakarya'da Çark Caddesi girişinde başlayan fener alayında Vali Çetin Oktay Kaldırım, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Çevredeki vatandaşların alkışlarıyla destek verdiği fener alayı, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Düzce

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle belediye bandosu eşliğinde İstanbul Caddesi boyunca yürüdü.

Büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan grubun yürüyüşü Anıtpark Meydanı'nda tamamlandı. Fener alayı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Cumhuriyet'in 98. yılını coşkuyla kutladıkları söyledi.

Yoğun katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Yazıcı, "Etkinliklerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Halkımızın gösterdiği ilgiden çok memnunuz. İnşallah cumhuriyet bu coşkuyla ilelebet yaşayacak." diye konuştu.

Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Anıt Park'tan başlayan fener alayına, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çevredeki vatandaşların alkışlayarak destek olduğu fener alayı, Tarih Koridoru Meydanı'nda sona erdi.

Burada konuşan Vali Yavuz, cumhuriyet ve bağımsızlık coşkusunun sadece Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmayacağını, geçmişte olduğu gibi mazlumlara da örnek olacağını belirterek "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, 98 yıldır bu ülkenin, bu devletin güçlenmesi için çalışan devlet büyüklerimizi, bilim insanlarımızı kısaca milletimizin her bir ferdine minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliklerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak

Zonguldak'ta düzenlenen fener alayında istasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı etkinlik, düzenlenen havai fişek gösterisi ve konserle devam etti.

Ereğli Kaymakamlığı, Ereğli Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen fener alayı dolayısıyla da Bağlık Polis Merkezi önünde toplanan grup, ellerindeki meşalelerle marşlar eşliğinde Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Etkinlik, Gökhan Türkmen'in verdiği konserle devam etti.

Bolu

Bolu'da belediye tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla belediye bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüdü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, büyük boy Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı.

Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Derya Uluğ konser verdi.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej düzenlendi.

Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan kortej, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Etkinlikler, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle sona erdi.