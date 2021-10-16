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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Son Dakika

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

16.10.2021 09:43
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı ve Erzurum'da 5, Iğdır ve Erzincan'da 9, Tunceli'de 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 28, Erzincan'da 26, Iğdır'da 24, Ağrı ve Erzurum'da 23, Kars'ta 20, Ardahan'da 19 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Erzincan, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Son Dakika
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