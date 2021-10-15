Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, POLSAN Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Keşan'a trafik eğitim projesini kazandırdığını belirtti.

Trafik Eğitim Parkı'nın kısa sürede hayata geçeceğini belirten Helvacıoğlu, "Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Çocuklarımız hem eğlenecek hem de trafik kurallarını öğrenecekler. Trafik güvenliği için çocuklarımızı doğru alışkanlıklarla donatacak, bilinçli sürücüler ve yayalar yetiştireceğiz. Vatandaşımız için daha önce yapılmayan birçok projeyi uyguluyor, Keşan'ı ilklerle tanıştırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları Keşan'da da perde açacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'da Devlet Tiyatrolarının sahne alacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'u ziyaret ettiğini belirtti.

Tiyatroların kasım ayından itibaren ilçede de sahne alacağını aktaran Helvacıoğlu, " Edirne'de sahnelenen her oyunun Keşan'da da sahneye konulması için isteğimizi ilettik, müdürümüzden olumlu yanıt aldık. Belediyecilik sadece yol ve kaldırım yapmak değildir, şehrimizin ve hemşehrilerimizin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jandarma Komutanı Çam, Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Keşan Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Çam, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İlçenin huzuru için birlikte çalıştıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Bölgemizin huzur ve güvenliği için ekibiyle birlikte büyük bir özveriyle çalışan jandarma komutanımıza ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Halkımızın huzuru ve güvenliği emin ellerde her yer ve şartta görev başında olan jandarmamıza kolaylıklar diliyoruz." diye konuştu.

Çam da Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.