Uzunköprü ilçesinde belediye ekiplerince çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin ilçenin çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekipler tarafından Vadi Park'a yeni çit uygulamasının yapıldığı aktarılan açıklamada, "İlçemizin çeşitli yerlerindeki kül ve hafriyat atıkları kaldırıldı. Şehrimizin trafik güvenliğini sağlamak adına sinyalizasyon arızaları giderildi. Ağaçlarımızın sağlığı adına budama işlemleri gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Süloğlu'nda yol yapım çalışmaları sürüyor

Süloğlu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Süloğlu Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Belediye ekiplerinin yol yapım çalışmalarını hızlandırdığı aktarılan açıklamada, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Başkan vekilimiz Remzi Subaş, Şafak Mahallesi Özay Sitesi'ne giden Edirne Caddesi ve Merkez Mahallesi'nde kaldırım ve parke taş çalışmalarını yerinde inceledi." ifadeleri kullanıldı.

Lalapaşa'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Lalapaşa ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Kovid-19 denetimi yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması gerektiği belirtildi.

En güçlü tedbirlerden birinin aşı olduğu da aktarılan açıklamada, ilçede toplu kulanım alanlarında denetim gerçekleştirildiği kaydedildi.