Emre Rothzerg Yönetiminde "Rothzerg Ajans" Kuruldu - Son Dakika

Türkiye'de de hizmet vermek için girişimlerde bulunan Emre, kurduğu Rothzerg Ajans ile firmaların çözüm ortağı olarak dijital dönüşümlerine de hizmet edecek. Bu sayede dijitaldeki varlıklarını büyüterek, ihtiyaçların temelinden hizmet verecek.

Kurdukları ajans ile yenilikçi, yaratıcı, fikirlerin değerli olduğu bir çalışma düzenini kurmayı amaç edinen Emre Rothzerg, yıllardır sektörün içerisinde olmanın ve yazılım mühendisliği sayesinde, firmalara kreatif çözümler sunarak, sektöründe başarılı olacak adımlar atacaklarını açıkladı. Aile şirketlerinin dijitale dönüşünde başarılı işlere imza atan Emre Rothzerg, Fortune 500 şirketler içerisinde olmak için de bu dönemde girişimlerde bulunmuş durumda. Bu sayede hedeflerine doğru adımlarla ulaşarak, Avustralya'da önemli bir yere gelmesini sağlamış. Emre Rothzerg profesyonel çözümleri, profesyonel ekibi ile birlikte sunacaklarını açıklarken, artık dünyada farklı bir bakış açısı ile dijital çözümler sunacaklarını belirtti.

"Yenilikçi fikirler bizim için değerli"

Çalışma arkadaşları ile birlikte, yenilikçi fikirlere açık olduklarını belirten Emre Rothzerg, böylelikle sektörler içerisinde farklı bir yapıya sahip olacaklarını anlattı. Bunu Avustralya'da başardıklarını belirten Emre Rothzerg, hem Türkiye'de ve hem de dünyanın her yerinde dijital çözümler sunarak, internet sitelerinin ve uygulamaların daha profesyonel bir bakış açısı ile insanlara hizmet edeceklerini açıkladı. Ayrıca çalışmalarında maliyet düşürme odaklı hizmetlerde sunacaklarını belirten Emre Rothzerg, müşterinin isteklerini temel edinerek, en yüksek verimi sağlayacak çalışamalar yapacaklarını belirtti.

Rothzerg Ajans, tüm dünyada yüzlerce farklı sektöre hizmet vererek, başarılarına devam ederken, kendi içinde yenilikçi, öğrenme odaklı, gelişmeleri takip eden ve gelişmeleri anında uygulayan bir yapı ile müşterilerin ihtiyaçlarına en doğru çözümleri sunmayı amaçlıyor. Kurucusu ve yöneticisi olarak çalışmaların başında bulunacak olan Emre Rothzerg, Avustralya'da ki başarılarını dünyaya yayarak, tecrübelerini ve bilgi birikiminin dijital dünyada yeni başarılara ulaşacağını belirtti.

"Hayal edebiliyorsanız, gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız."

Rothzerg Ajans, Avustralya merkezli bir şirket olarak önceliklerinin Avustralya'daki şirketler olacağını, ancak Türkiye'nin bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizdi. Türk firmalarının Avrupa'da iş yapma gücüne sahip oldukları için, Türk firmalarının dijital ihtiyaçlarını sadece ülke içinde değil, yurtdışına taşıyacaklarını belirten Emre Rothzerg bu konuda dijital anlamda ciddi çalışamalar yapacaklarını belirtti. Bu sayede Avrupa'da iş yapmak isteyen firmaların ihtiyaçlarını da birinci elden vereceklerini belirti.

Ayrıca Rothzerg Ajans olarak, dünya piyasalarına hakim olduklarını belirten ve doğru analizler ile sektörleri yerinde veya girmek istedikleri alana göre değerlendirip ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten Emre Rothzerg, güçlü ekibi ile birlikte yenilikçi bakış açısını ve etkili stratejilerini buna göre yaptıklarını belirtti.

Projeleri en iyi hale getirmek için en iyi ve en son teknolojiyi etkin olarak kullanan Rothzerg Ajans, dijital ajanslar arasında farklılığını ortaya koyacak çalışmalar içerisinde olacak. Emre Rothzerg bu anlamda ciddi atılımlar atacaklarını ve dijitale dönüşlerde firmaların ihtiyaçlarına en doğru çözümü sunacaklarını söyledi.