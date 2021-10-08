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Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı - Son Dakika

Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı

08.10.2021 21:03
Erzurum'da

Erzurum'un İspir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl yapılamayan "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" kortej yürüyüşüyle başladı.

Erzurum'un İspir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl yapılamayan "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçenin Çoruh Nehri kenarında kurulan alanda kaymakamlık ve belediyenin ortak organizasyonunda düzenlenen panayırın ilk günü, vatandaşların yoğun katılımı ve havai fişek gösterileriyle gerçekleşti.

İlçe merkezinde bir araya gelen protokol ve vatandaşlar, atlı spor kulüpleri, off-road araçları ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde panayırın düzenlendiği alana kadar yürüdü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, İspir'in Karadeniz'e açılan kapısı, Ovit Tüneli'nin de Avrupa'nın en uzun tünellerinden birisi olduğunu belirtti.

Tünelin bölge için önemine dikkati çeken Memiş, "Muhteşem proje, insanın sadece Ovit Tüneli'nden geçmesi bir turizm faaliyetidir, çünkü Türkiye'de ondan daha uzun tünel yok. 14,5 kilometre o tünelden geçiyorsunuz. Bu tek başına turizm faaliyeti. Bunu böyle değerlendirmek lazım." dedi.

Erzurum-İspir arasındaki yolun diğer yollarla mukayese edildiğinde çok yüksek standartlarda olmadığını aktaran Memiş, Erzurum-İspir arasındaki bölgelerde Dallıkavak ve Kırık Tüneli çalışmasının devam etiğini aktardı.

Kentin siyasi parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tünellerin bitirilmesini talep ettiklerini ifade eden Memiş, "Cumhurbaşkanımızdan Söylemez ve Alvar barajının yapılarak tamamlanması gibi çok önemli devlet projeleri isteğimiz oldu. Cumhurbaşkanımız da 2023 yılında bu tünellerin bitirilmesi talimatını sayın bakanlara ilettiler. İnşallah öyle olur, biz de takibini yapacağız." diye konuştu.

İspir fasulyesinin Türkiye'de bilindiğine dikkati çeken Memiş, Bakanlık, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, kalkınma ajansları ve DAP İdaresiyle bölgede daha fazla fasulye üretimi için çalışacaklarını dile getirdi.

Memiş, vatandaşların emrinde olduklarını belirterek, hem Pazaryolu hem de İspir'e hitap edecek süt toplama merkezi kuracaklarını ve Çamlıkaya köyünde yaşanan afet nedeniyle dere ıslahları yapacaklarını sözlerine ekledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentin turizminin canlanmasını istediklerini belirterek, milletlerin değer, yargı, adet ve geleneklerini yaşatmasının önemli olduğunu vurguladı.

İspir Belediye Başkanlığına ve meclis üyelerine organizasyondan dolayı teşekkür eden Sekmen, panayırın hayırlı olmasını diledi.

Yöresel ürünlerin sergilendiği ve çeşitli alanlarda stantların açıldığı panayır, halk konserleri, boğa güreşleri ve çeşitli etkinliklerle 10 gün boyunca devam edecek.

Panayıra, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İspir Kaymakamı Murat Acar, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Erzurum, İspir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Uluslararası Tarihi İspir Panayırı' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" başladı - Son Dakika
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