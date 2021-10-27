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Esenler Film Günleri'nin uluslararası onur ödülü İranlı oyuncu Homayoun Ershadi'ye verilecek - Son Dakika

Esenler Film Günleri'nin uluslararası onur ödülü İranlı oyuncu Homayoun Ershadi'ye verilecek

27.10.2021 10:01
Esenler Film Günleri'nin uluslararası onur ödülü İranlı oyuncu Homayoun Ershadi'ye verilecek

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11- 14 Kasım tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Esenler Film Günleri'nde uluslararası dalda "Onur Ödülü" verilecek isim belli oldu.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11- 14 Kasım tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Esenler Film Günleri'nde uluslararası dalda "Onur Ödülü" verilecek isim belli oldu.

Bu yılki ödül, dünyaca ünlü usta yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin Cannes'da Altın Palmiye kazanan "Kirazın Tadı - Tam-ı Gilas" filminin başrol oyuncusu İranlı oyuncu Homayoun Ershadi'ye takdim edilecek.

İran'ın İsfahan şehrinde 1947 yılında doğan Humayoun Ershadi, İtalya'da mimarlık okudu ve uzun yıllar mimar olarak çalıştı.

"Kirazın Tadı" filmiyle Türkiye'de de büyük üne sahip olan usta oyuncu, aynı zamanda dünya sinemasının büyük ustaları arasında yer alan İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin yanı sıra ülkenin diğer önemli yönetmenlerinden Dariush Mehrjui ile de aynı filmde çalıştı.

Alejandro Amenabar, Anton Corbijn ve Kathryn Bigelow gibi dünyaca ünlü ödüllü yönetmenlerle uluslararası projelerde yer alan Ershadi, Marc Forster imzalı "Uçurtma Avcısı" filminde de baba rolüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı.

Esenler Film Günleri'nin ulusal daldaki "Onur Ödülleri" de bu yıl Türk sinemasına sağladıkları büyük katkılar nedeniyle, 200'e yakın filmde canlandırdığı başarılı karakterle yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödülle dönen, usta oyuncu Hülya Koçyiğit ve Türk sinema eleştirmenliği ve tarihçiliğinin önemli isimlerinden Burçak Evren'e verilecek.

Ödüller, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri'nin açılış gecesinde takdim edilecek.

Yönetmen, Esenler, Kasım, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenler Film Günleri'nin uluslararası onur ödülü İranlı oyuncu Homayoun Ershadi'ye verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler Film Günleri'nin uluslararası onur ödülü İranlı oyuncu Homayoun Ershadi'ye verilecek - Son Dakika
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