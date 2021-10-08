Üye Girişi
Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: "Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi" - Son Dakika

Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: "Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi"

08.10.2021 14:10
Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın:

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel Gür hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel Gür hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Gür, iddianamedeki ifadesinde imam nikahlı olarak yaşadığı eski eşi Ramazan Yılmaz'ın şakağına dayadığı av tüfeğini kendisine zorla ateş ettirdiğini ileri sürdü.

Olay 23 Ekim 2020 tarihinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür(40) ile boşandıktan sonra imam nikahlı olarak birlikte yaşayan Ramazan Yılmaz(45) arasında tartışma çıktı. Gür, tartışma sırasında Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü, cesedini de evin altındaki tandırda yaktı. Cinayet, bir süre babasından haber alamayan çiftin Antalya'da yaşayan oğlunun köye gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Yılmaz'ın yanmış cesedini tandırda buldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emel Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak

Cinayetin ardından Emel Gür hakkında hazırlanan iddianame Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede Emel Gür hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Gür, iddianamedeki ifadesinde, Ramazan Yılmaz'la boşandıktan bir ay sonra kendisini tehdit ederek, Antalya'dan Akkeçili köyündeki evine tekrar getirdiğini ve imam nikahlı olarak yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

"Av tüfeği ile kolumdan tutup kaldırdı"

Emel Gür, ilk başlarda Ramazan Yılmaz ile aralarının iyi olduğunu daha sonra kavgalarının şiddetlendiğini ve kendisini dövmeye başladığını belirtti. Yılmaz'ı bir kadınla mesajlaşırken yakaladığını belirten Gür, eski eşinin geceleri o kadının adını sayıklamasından dolayı kavgalarının daha da şiddetlendiğini anlattı. 22 Ekim 2020 tarihinde imam nikahlı eşinin eve alkollü ve geç geldiğini söyleyen Gür, eski eşiyle kavga etmelerinden dolayı o gece uyuyamadığını, 23 Ekim sabahı Yılmaz'ın kendisini av tüfeği ile kolundan tutup, kaldırdığını, daha sonra misafir odasına götürdüğünü söyledi. Gür, odada Ramazan Yılmaz'ın av tüfeğini sol şakağına dayayarak, 'ben kendimi öldüreceğim ben ölünce seni sorumlu tutacaklar, sen de yanacaksın' şeklinde sözler söylediğini ifade etti.

"Tetiği bana çektirdi"

Tüfeğin namlusunun Yılmaz'ın şakağındayken, kendi sağ elini, sağ işaret parmağıyla tutarak, namlunun üzerine koydurttuğunu ve tetiği çektirdiğini iddia eden Gür, evdeki oğlunun bu olayı gördüğünü ileri sürdü. Ramazan Yılmaz'ın tüfekle vurulmasının ardından kafasının yatak odasının eşiğine gelecek şekilde düştüğünü ve kan aktığını belirten Gür, çocuklarının yurda gitmesini istememesi üzerine Ramazan'ın kendisine daha önce söylediği 'bir gün başımı alıp gideceğim' sözünü hatırlayarak, cesedi ortadan kaldırma düşüncesinin aklına geldiğini, cesedi kolundan tutarak, tek başına önce bahçeye sonra da evin altındaki tandır fırınına bölümüne götürdüğünü anlattı.

"Kan bulaşan eşyalarla cesedi tandırda yaktım"

Emel Gür, daha sonra evde kan izleri olan yerleri temizlediğini, kan bulaşan halı ve diğer eşyaları yanmakta olan cesedin üzerine attığını ve tandırın üzerini saçla kapatarak yaktığını belirterek, cesedi yaktığını evdeki küçük oğluna anlattığından bahsetti. Evdeki kızının olaydan haberi olmadığını ifade eden Gür, Ramazan Yılmaz'a ait cep telefonunu 'intihar etti' düşüncesi için Eğirdir Gölü'ne attığını söyledi.

"Ceset kokusunu bastırmak için plastik çaput yaktım"

Eve geri döndüğünde Ramazan Yılmaz'ın cesedinin tandırda yanmaya devam ettiğini, ara sıra paspas ve battaniyeler ile ateşi beslediğini kaydeden Gür, ceset kokusunu bastırmak için ateşe plastik çaput atarak yaktığını ifade etti. Gece saatlerinde cesedi çuvala koymak için uyandığında büyük oğlunun eve geldiğini ve babasın ulaşamadığını söylediğini belirten Emel Gür, oğluna da olay anlattığından bahsetti.

Emel Gür'ün Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. - ISPARTA

Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi
Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi
Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi
Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi
Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ramazan Yılmaz, Senirkent, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: 'Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor 14:10 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında yeni gelişme! Mahkemenin seyri değişiyor Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi 13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi 11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi

Son Dakika Haberleri
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
13:14 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi
13:02 Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı
12:53 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021         
14:05
Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var         
13:46
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor         
13:32
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Eski eşini öldürüp tandırda yakan kadın: "Tüfeği şakağına dayadı, tetiği zorla bana çektirdi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement