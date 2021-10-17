Evinde ölü bulunan genç Kula'da toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan genç, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece saat 23.30 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 191/3 Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında yaşayan ve evli olduğu öğrenilen Rıfat Dökmeci'den (24) haber alamayan yakınları, Dökmeci'nin dairesine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeriye girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durum yakınları tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Dökmeci'nin karnın bölgesindeki silah yarasından dolayı hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunuldu. Savcının incelemesinin ardından Dökmeci'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Dökmeci için memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Dökmeci'nin cenazesi toprağa verildi.

Öte yandan evli olduğu öğrenilen Dökmeci'nin eşinin olay anında evde bulunmadığı ileri sürüldü. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MANİSA