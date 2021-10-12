Eyüpsultan'da taksinin çarptığı at telef oldu - Son Dakika

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Takside bulunan yabancı uyruklu M.D. ve taksi şoförü olayda hafif yaralanırken, at telef oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-020 Karayolu Göktürk mevkisinde Şevket D. idaresindeki 34 TJD 92 plakalı taksi, başıboş gezen ata çarptı.

Eyüpsultan 'da, taksinin çarptığı at telef olurken, yolcu ve şoför hafif yaralandı.

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