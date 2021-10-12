Eyüpsultan'da, taksinin çarptığı at telef olurken, yolcu ve şoför hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-020 Karayolu Göktürk mevkisinde Şevket D. idaresindeki 34 TJD 92 plakalı taksi, başıboş gezen ata çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Takside bulunan yabancı uyruklu M.D. ve taksi şoförü olayda hafif yaralanırken, at telef oldu.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da taksinin çarptığı at telef oldu - Son Dakika