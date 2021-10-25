Göç yolunda yorulan kızıl akbaba Marmara Denizi'ne düştü - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında, göç yolunda yorulan kızıl akbaba Marmara Denizi'ne düşünce yardımına balıkçılar koştu. Akbabanın ilk bakımını yapan balıkçılar, hayvanı Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balık avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, denizin ortasında gördükleri kızıl akbabayı kurtardı. Avrupa'dan Afrika'ya göç yolunda olduğu ve yorgun düştüğü tahmin edilen akbabaya yardım eden balıkçılar daha sonra hayvanı Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, "Akbaba, Gelibolu ilçemizde Marmara Denizi'nin içerisine inmiş bir şekilde balıkçılar tarafından bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüze haber edildi ve ekiplerimiz tarafından teslim alınarak kurumumuza getirildi. Bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Kızıl akbabanın Avrupa'dan, Afrika veya Hindistan'a doğru göç ettiğini tahmin ediyoruz" dedi.

DKMP Şube Müdürlüğü Veteriner Hekim Meltem Dimişgi ise "Balıkçılar tarafından denizde bulunan akbaba kurumumuza getirildi. Kendisini dün teslim aldık. Yaklaşık 3 gün orada bakılmış, şimdi de kurumda tedavi altına aldık. Kanat veya vücudunun herhangi bir yerinde yarası yok. Beslemelerini yaptık. Kızıl akbabanın göç yolunda yorgun olduğunu tespit ettik. Şu an iyi bir şekilde besleniyor. Dış parazit tedavisini yaptık. Birkaç gün daha baktıktan sonra ait olduğu doğasına bırakacağız ve göç yoluna devam edecek" diye konuştu.

DKMP yetkilileri tarafından dün teslim alınan kızıl akbabanın iç ve dış parazit bakımı yapıldı. Herhangi bir yara ve sorunu olmayan akbaba, önümüzdeki günlerde tekrar doğaya salınacak ve göç yoluna devam edecek.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)